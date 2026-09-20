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Dünya Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu
Dünya

Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu

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Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine çıkarma yapıyor. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirvede Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme küresel diplomasinin merkezine yerleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine çıkarma yapıyor. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirvede Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme küresel diplomasinin merkezine yerleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidiyor. Dünya liderlerinin bir araya geleceği kritik zirve öncesi kentte hazırlıklar sürerken, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme de diplomasi trafiğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

 

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Dünya liderleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 81'inci Dönem Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler'de buluşacaklar. Biz de Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceği ve kalacağı Türkevi'nin önündeyiz. Genel Kurul görüşmeleri 22 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve ilk günün en dikkat çekici diplomasi trafiğinden biri şüphesiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanacak" sözleriyle zirvenin önemini vurguladı. Sapmaz, geçici programa göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 2'nci, Başkan Erdoğan'ın ise 4'üncü konuşmacı olarak aynı sabah BM kürsüsüne çıkacağını ve iki liderin aynı oturumda bulunacağını ifade etti.

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