Başkan Erdoğan, Biden’ı da emekli etti!
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminden çekildiğini duyurmasının ardından AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’dan ilginç bir yorum geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 81 yaşındaki lideri Joe Biden'ın seçimlere birkaç ay kala adaylıktan çekilmesi, gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Haziran ayında rakibi Donald Trump'la çıktığı televizyon programında hezimete uğrayan Biden, yaklaşık bir aydır Demokrat Partililerden gelen yoğun çekilme baskısı altında kalarak, adaylıktan çekildi.
“Reis Biden’ı da emekli etti!”
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Biden’ın adaylıktan çekilme kararını yorumladı. Baykan, paylaşımında “Birisi daha ‘bay bay’ dedi. Reis Biden’ı da emekli etti!” ifadelerine yer verdi.