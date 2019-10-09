Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatının emrini böyle verdi

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya duyurdu, Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

"Amacımız terör koridorunu yok etmek"

Twiter hesabından Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıklayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Mesajlarını 3 dilde paylaştı

Başkan Erdoğan mesajlarını Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayınladı.

YPG mevzilerinde peş peşe patlamalar

Başkan Erdoğan bu açıklamasından kısa süre önce Suriye'nin Resulayn kentindeki YPG mevzilerinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Bölgede dumanlar yükseliyor.