Gündem
Gündem

Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve Güler'in adını kullandılar! Kürt kardeşlerimiz üzerinden kalleş operasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ve Güler’in adını kullandılar! Kürt kardeşlerimiz üzerinden kalleş operasyon

Sosyal medyada cirit atan kalleşler, Suriye ordusunun terör örgütünü hezimete uğratmasıyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in adını kullanarak alçak bir operasyona kalkıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte "Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği", Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bu yönde açıklamaları bulunduğuna ilişkin ortaya atılan kalleş operasyonu bozdu.

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’nin Suriye’de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır.

Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır.

Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur.

 

