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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan seçilmesinin ardından ilk resmi temasını kardeş ülke Azerbaycan'a giderek gerçekleştirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 13:20
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Başkan seçilmesinin ardından devlet geleneği kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Başkan Erdoğan, havaalanından Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Başkan Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri bando İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı'nı çaldı.

TÜRK ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz,

Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:20
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Haydar Aliyev
  3. Azerbaycan

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