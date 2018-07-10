Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a gitti

Türkiye dün tarihi bir an yaşadı ve resmi olarak yeni sistem; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen program üzerine ilk resmi ziyaretini de Azerbaycan'a yapacak. Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'a hareket etmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.

Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.