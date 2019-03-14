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Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı

Başkan Erdoğan, Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olan Bilkent Şehir Hastenesi'nin açılışını yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:46
Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Bugün resmi açılışını yapmak üzre bir araya geldiğimiz Ankara Bilkent Şehir Hastanemizin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizde görev yapan tüm personelimize başarılar diliyorum. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı… Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını da tebrik ediyorum.

Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı, yılın bir günü değil her gün baş tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir. Ama sağlık konusu herhalde bu listenin en tepesinde yer alır. Buna rağmen sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur. Saldıranlar, aslında doğrudan kendi canlarına, kendi canları kadar kıymet verdikleri yakınlarına saldırdıklarının farkında değiller.

Ek gösterge meselesini çözeceğiz

Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de ek gösterge meselesini çözeceğimizi burada tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. Sağlık hizmetinde emeği katkısı olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Kanuni’nin o meşhur beyitini burada bilmeyen yoktur. “halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” Bu anlayışla hükümete gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri sağlık sistemimizi baştan sona değiştirmek olmuştur. Ve hareketimizi dört temel direk üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Ve bunun üzerinde ülkemizi yükseltmeye çalıştık. Eski Türkiye’de içimizi en çok acıtan konulardan biri sağlık sistemimizin eksikleri, yanlışları yüzünden ortaya çıkan vahim görüntülerdi.

Yaşı 35-40’ın üzerinde olan her vatandaş bunu yaşamıştır, tecrübe etmişti. Vatandaşımız sağlam bile olsa hastalığı tavan yapıyordu. Acillerin durumu çok daha fenaydı. Kendisine çıkartılan faturayı ödeyemediği için hastanede rehin kalan; daha ileri gidiyorum ölüsü dahi rehin alınan veya arka kapılardan kaçmak zorunda bırakılan insanlarımız vardı.

Ambulans denilen araçlar sadece dört teker ve kaportadan oluşan minibüslerdi. Bunu ben yaşadım. Ben de böyle bir minibüste dört arkadaşımla beraber Bolu’dan Düzce’ye getirildim. Orada bile bize serum takacak hemşire bile yoktu. Parası olan yurt dışına gidiyordu. Olmayan çilesini burada dolduruyordu.

Hastanelerimizi binalarından teçhizata kadar her şeyiyle modernleştirdik. 1156 hastanenin büyük bölümünü de yeniden yaparak toplamda 1282 yeni hastane inşa ettik. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın sayısı 15 bin 920’yi buldu. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 550 bin ilave ile 1 milyon 17 bine yükselttik. Doktor ve hemşire sayısından, MR tomografi diyaliz gibi araç gereçlere kadar çok büyük artışlara imza attık. Uçağıyla helikopteriyle motoruyla paletlisiyle en modern cihazlarla donatılmış 5 bin ambulansa ulaştık.

"Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık"

Türkiye; dikkat edin 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline gelmiştir. Dünyada bunun bir benzeri yok. Eskiden bizim vatandaşlarımız, yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdiyse yurt dışından ülkemize sayıları milyona vuranlar geliyor.

Biz bunlarla da yetinmedik. Yepyeni bir hizmet için kolları sıvadık. Bunun adına da gerçekten idealim olan; acaba ne gün diyebileceğim bu Şehir Hastanelerini gündeme getirdim. Şehir Hastaneleri, şahsımın sağlık sisteminin zirvesi olarak gördüğüm bir hayaliydi.

Hatırlayın; emekli sandığı, SSK, bunun dışında bakanlıklarımızın her birinin hastaneleri vardı. Dedik ki, bunların hepsini bütünleştireceğiz. Asıl reform burası. Tabi olmaz dediler, sendikalar hayır bunlar bizim dediler. Dedik ki yok olacak. Bunlar sizin değil, bunlar milletin, devletin… SSK hastanelerinin halini az önce gördünüz. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Milletimize bunları yaşatmak istemiyoruz. Ve nihayet 2013 yılında şehir hastanelerimizle ilgili imza törenini gerçekleştirerek inşa sürecine geçtik.

Burada ekipmanlar, ekipler daha buraya tamamen taşınmış değil. Şu anda yüzde 50 civarında herhalde. Hepsi de buraya taşındığı zaman o zaman burası çok daha hareketli hale gelir. Bugüne kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Elazığ, Manisa Şehir Hastanelerini kamu-özel ortaklığı formülüyle hizmete almıştık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile birlikte 12 bin 100 yatak, 1999 yoğun bakım yatağı ve 410 ameliyathane sayısına ulaştık.

Temelini ilk attığımız şehir hastanelerimizden birisi işte burasıydı. Başbakanlığım döneminde katıldığım istisnai temel atma törenlerinden birini burada gerçekleştirmiştik. O zaman burası bomboş bir araziydi. Hemen yanı başımızdaki Bilkent Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Şimdi gördüğümüzde rabbimize hamd ediyoruz.

Şehir hastanelerimiz yüzde 90’ları bulan doluluk ve memnuniyet oranıyla milletimiz tarafından kucaklanmış, benimsenmiştir. Bu hastanelerimizin bir başka önemli özelliği de çağımızın en yaygın hastalığı haline gelen kanser tedavisinde açtığı çığırdır. Bu da çok önemli. Kanser tedavileri bu hastanelerimizde, en ileri yöntemlerle hem de en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor. Yine bu hastanelerimizi işletme modeliyle diğerlerinden ayıran bir özellik de teknolojisini sürekli güncel tutacak olmasıdır.

Sadece bunlarla da kalmayacağız. Biliyorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz bölge, ODTÜ Bilkent Hacettepe TOBB Üniversitelerimiz yanında, tekno kentleriyle, ARGE merkezleriyle ülkemizin önemli teknoloji merkezlerinden biridir. Sağlık sektörü teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında geliyor. Bu bölgede, inşallah 600 dönümlük bir Sağlık Vadisi ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni de inşallah kuracağız. Biz gerekli olan araç gereci de 600 dönümlük bölgede inşa edeceğimiz yerlerde üretmeye başlayacağız.

"Ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalıyız"

Burada kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Bu saydığım üniversitelerimizde beyinler var, hocalarımız var. Yurt dışında olan hocalarımız var. Onları da tekrar ülkemize davet edeceğiz. Ve burada bu işin üretimini bizzat yapar hale geleceğiz.
Amacımız sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir cazibe merkezi oluşturmaktır. Burada tesis edeceğimiz bölgede, elektronikten makineye, biyomedikal mühendislikten genetiğe kadar tüm bilim dalları birlikte çalışma yapabilecektir.

Bu projemizin bir diğer katkısı da yetişmiş insan gücümüzü ülkemizde tutmakla kalmayıp dışardan beyin göçüne teşvik edecek olmasıdır. Sağlık bakanlığımıza bu önemli görevi veriyor, bir an önce hayata geçirmelerini bekliyorum. İlaç ve tıbbi teknoloji alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı ve büyük bir ihracatçı ülke haline gelmeliyiz.

Ayrıntılar geliyor...

 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:46
  1. Düzce
  2. Yozgat
  3. Manisa
  4. Mersin
  5. Isparta
  6. Elazığ
  7. Bolu
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. Bilkent Şehir Hastanesi

YORUM YAZ

  • Zafer 61Zafer 6137 dk önce
    DURMAK YOK YOLA DEVAM......
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc42 dk önce
    Böyle dev yapitlarin yenilenmesi cok zor oldugundan bence kiymeti hic tir.Türkiyede 3-5 yillik binalarda özel ve resmi binalarda temizlik yok. Idrar kokulari merdiven boshluklarinda kokuyor.Türkiye WC temizligini soguk su ile temizlenmesi ve oralarin istilmadigi icin kokunun agirlik yogunlugundan duvarlara ve yerler oturdugunu söyliyebilirim. Birde WC ler sanki en kör ve havasiz ve daracik yerlere yapilmasi olayi tetikliyor. Bu izaha Cami Tualetleri de dahildir.Insanlarin abdestinin tam olduguna inanmak zor. Ahir dan daha kötü oralar. Hortum ile su serpmek temizlik degildir. Bu gibi yerler hergün gemizlenmeli ve haftada bir genel temizlik ypilmalidir. Bu yazdiklarim 3. hava alani icinde gecerlidir.
  • AdanalıAdanalı49 dk önce
    Sayın Başkanım hayırlı olsun güzel olmuş Hastanelerde yardımcı Sağlık personeli yok çalışan EBE HEMŞİRELER kafayı yiyecek yakında, atama bekleyen sağlıkçıları da alıverin de duacınız olalım.
  • ahmet ceylanahmet ceylan1 sa önce
    Ankara Asya'da dolayısıyla bu hastane de Avrupa'da değil, Asya'nın en büyük hastanesi olabilir belki.
  • saglıkçısaglıkçı1 sa önce
    .HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIKTIR İNSAN KENDİ EĞİTİMİNİ ALIR YAPABİLİR ÜÇ GEÇ ÖĞRENİR SORUN OLMAZ İNSAN KENDİ GÜVENLİĞİNİ ALIR KORUR SORUN OLMAZ KENDİ TARIMINI VB İŞLERİNİ YAPAR ANCAK İŞ SAĞLIĞA GELİNCE KİMSE KENDİ BAŞINA ÇARE OLAMAZ HERKES GREVE GİDEBİLİR 3 GÜN ,5 GÜN,30 GÜN BİR SEY OLMAZ HER ŞEY TELAFİ EDİLEBİLİNİR ANCAK KONU SAĞLIK OLUNCA DEĞİL 1 GÜN 1 SAAT SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVE GİTSE HASTALARA BAKMASA O ZAMAN NELER OLUR TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ İŞTE BU KONUDA BİZ HASTA İLE HASTA YAKINI İLE BİREBİR İLGİLENEN TEDAVİLERİNİ YAPAN DOKTORLARIN, HEMŞİRELERİN ,SAĞLIK MEMURLARININ ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÜN YÜZÜNE ÇIKAR ÖNEMİ ANLAŞILIR BU DEĞERİN BU ÖNEMİN HİSSETİRİLMELİ BU MESLEĞİN GÜCÜNÜ HERKESÇE BİLİNMELİDİR. polisler zamanında iş bırakıp özlük hakları ve maaşları içinmeydanlarda yürümüşlerdi sizlerden fazla bir şey istemiyoruz şu maaşlarımız düzeltin yeter kamuda en düşük maaşı hemşiresi saglık memuru alıyor ayıptır günahtır bir polis 5800tl 6500 tl arasında bir astsubay 7500tl ile 8000tl arasında bir öğretmen 5000tl ile 6000tl arasında bir vaiz 5500 6000tl bir zabıta eri bir itfaie eri 4900 tl 5300 tlyeni işe başlamış bir bekçi 4300 tl alırken biz sağlıkçılar 10 yıllık çalışan her sey dahil 4100 tl alıyoruz. gidin maliyeden isteyin görün bodroları bakın adamlar terör tazminatı ,görev tazmitanı ek ders gezici parası diye ek gelir ek ödemeleri var. bizlerinde yıllardır ödenmeyen döner sermayeleri var alamadığımız.emsal dediğimiz memurlar bizlerin maaşını ikiye katladılar . TÜTÜNE OBEZİTEYE VERİLEN ÖNEM KADAR BİRAZ DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNEM VERİLSE SAHİP ÇIKILSA OLMAZ Mı Bizler sağlık çalışanları hemşire ve sağlık memurları olarak 17 yıldır varlıkta da yoklukta da hükümetimizin ak partinin yanında yer aldık. İstikrar için, beka için ödememiz ve üstümüze düşen yapılması gereken tüm görevleri ve fedakarlıkları yaptık bedelleri ödedik. Gerektiğinde tankların dahi önüne koştuk ve canımızı ortaya koyduk. Ama artık takatimiz kalmadı. Yaptıklarımın karşılığında bir kez olsun bizleri düşünen olmaz mı?????? saglık çalışanları buna rağmen özlük haklarında maaşlarında hep geriye gitti Sağlıkta olan bu başarıyı bu memnuniyeti bu dönüşümü herkes görüyor ve takdir ediyor ve bu hükümete oy olarak dönüyor hiç bir kurum hiç bir bakanlık yoktur böyle bir dönüşümü yapan başarıyı yakalayan ama gel gör ki bu başarıyı sağlayan sağlık çalışanları hemşireler, sağlık memurları hasta ile birebir ilgilenen kişiler kamuda en düşük maaşı alıyor 16 senedir her kesime iyileştirmeler yapılırken sağlık çalışanları hep görmezlikten gelindi hiçe sayıldı değersizleştirildi ve bu darp edilmelerle gün yüzüne çıktı. Ne kadar yeni binalar yeni hastaneler yapılsa da önemli olan onu göstermek gün yüzüne çıkartmaktır ve bunu başaran orada çalışanlardır başarısıdır hizmet edenlerdedir. Bu başarıdan dolayı sağlık çalışanları ödüllendirilmeli hakkı olan verilmelidir BİZLER KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALIYORUZ.EN ÇOK MEMNUNİYET SAĞLIKTAKİ BAŞARIDA EN ÇOK OY BU BAŞARIDAN KAYNAKLIDIR BUNDA EN BÜYÜK PAY İSE HEMŞİREnin SAĞLIK MEMURUNundur. HASTA İLE HALK İLE İÇ İÇE BİREBİR İLGİLENEN KİŞİLERDİR. İSTEDİĞİNİZ KADAR YENİ BİNALAR HASTANELER YAPIN ORDA Kİ İŞİ İŞLEYİŞİ YAPAN ÇALIŞANLARDIR. BİZLER NE HAFTA SONU NE GECE NE GÜNDÜZ NE BAYRAM NE RESMİ TATİL,NE DEPREM NE DOĞAL AFET NE VB VB HER ZAMAN GÖREVDEYİZ DİĞERLERİ GİBİ MASA BAŞINDA MİS GİBİ ODALARDA ÇALIŞMIYORUZ HASTA ALTINI TEMİZLE BANYOSU ENFEKSİYONU BULAŞICI HASTALIĞI TEDAVİSİ HASTA YAKINIYLA UĞRAŞ(((( 1) CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK 2) 3600 EK GÖSTERGEMİZ YOK 3) YIPRANMA PAYI FIKRA GİBİ 10 SENEYE 1 SENE GEL DE GÜLME ,SERVİSLERİMİZ YOK EMEKLİLİĞE YANSITILMAYAN SABİT ÖDEMELERİMİZ. VB VB))) İŞLERLE UĞRAŞIYORUZ KISACASI CAN İLE UĞRAŞIYORUZ AMA ALDIĞIMIZ MAAŞ ORTADA İMKAN VERSİNLER MASA BAŞINA GEÇELİM HİÇ RİSK ALMADAN GÜZELCE ÇALIŞALIM O ZAMAN VE ARTIK ÖNCELİKLE SAĞLIKÇILARIN MAAŞLARINI ÖZLÜK HAKLARINI DÜZELTİN KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALIR OLDUK . 15 SENELİK HEMŞİRE SAGLIK MEMURU OLARAK HER ŞEY DAHİL 4200 TL ALIYORUM ALDIĞIMIZ MAAŞ 3100 SABİT EK ÖDEME İLE 1100 TL İLE 4200 TL ANCAK EMEKLİ OLDUĞUMUZDA SADECE ALDIĞIMIZ MAAŞ ÜZERİNDEN YANİ 3100 TL ÜZERİNDE EMEKLİ OLACAĞIZ DİĞER KURUMLARDA İSE POLİS 5500 TL DEN BİR ASTSUBAY 7500TL DEN EMEKLİ OLACAK BU ADALET MİDİR.MALİYEDEN BODRO LARI ALIP KARŞILAŞTIRILABİLİNİR. DÖNER SERMAYELER SIFIR(0) TL HİÇ BİR KURUM BAKANLIK YOKTUR Kİ BİZLER GİBİ HAZİNEYE PARA KAZANDIRSIN BİR HASTANE ÖRNEĞİN DÖNER SERMAYE GELİRİ 5 TRİLYON İSE BUNUN YARISI 3 TRİLYONU BAKANLIĞA GİDER BİZLER KAZANIYORUZ DİĞER KURUMLAR HEP CEPTEN DEVLETTEN ALIr.ARTIK BU DURUM BU ADALETSİZLİK BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİDİR .sağlık çalışanlarını küstürmeyin.artık bu mesleği yapmak istemiyoruz hastalara artık tek başlarına doktorlarınız baksın tedavilerini yapsınlar ameliyatlarını yapınlar. nede olsa bakanlığın gözünde herşeyi doktorlar yapar anlayışı var yada hastanelerden kaçıp masa başı işlere müdürlüklere il ,ilçe müd ,halk sağ müd, toplum sağ, aile sağ merkezlerine kaçmak lazım bu tabloya bakınca hastanelerde çalışmak resmen enayilik gibi amelelik yani ne hasta ile uğraşacan ne hasta yakını ile maaş olarak ta aynı alıyoruz zaten temizce masa başında çalışmak varken neden hastanın altını temizlemek banyosu pansumanı tedavileriyle uğraş vb işlerle uğraşalım ki nöbetiymiş vb vb hastanelerden kaçmak gerekir yada
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    başlarım şimdi .........................

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