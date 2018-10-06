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Başkan Erdoğan Almanya'da resti çekti! 'Can Dündar katılmayacak'

AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, firari casus Can Dündar ile ilgili konuştu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:04
Başkan Erdoğan Almanya'da resti çekti! 'Can Dündar katılmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamamkampında yaptığı konuşmada, firari casus Can Dündar’ın Almanya’daki ortak toplantıya katılması durumunda, kendisini bu toplantıya katılmayacağını Alman yönetimine bildirdiklerini söyledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri...

"Son Almanya seyahatinde, 5 yıl 10 aya mahkum olan sözde gazeteci vardı ya boşluğunu buldu oraya kaçtı, orada da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Haber de bize gelince, 'Eğer bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. O zaman siz onunla basın toplantısı yaparsınız, daha sonra da biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız.' diye haber gönderdik."

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 11:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Can Dündar
  3. Firari casus

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