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Gündem Başkan Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
Gündem

Başkan Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 17:14:00 - 2021-09-11 17:15:25
Başkan Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Başkan Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.

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