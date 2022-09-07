Başkan Erdoğan Sırbistan'da! Kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kimlikle seyahat konusunda az önce imzalanan protokol ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Sırbistan, çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke haline gelecek.

Vucic'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yeni pazar yolu da Sayın Vucic'in yaklaşımının eseridir. 350 adet proje gerçekleştirilmiş olacak. Ortak tarihi ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii'nin restorasyonuna başlayacağız.

KOSOVA-SIRBİSTAN gerginliği

Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı ile geçiş sağlanmasının uzlaşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Her daim sorunların diyalogla çözülmesini destekliyoruz. Bosna Hersek'teki tarafların bir araya getirilmesi içinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki bu sıkıntıyı aşabilmek için değerli dostumla her türlü desteğe var olduğumuzu söyledik. Şuandaki gelişmeler olumlu, Balkanlardaki bu olumlu ivmeyi aynen devam ettirelim, çünkü Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez.

Ayrıntılar geliyor...