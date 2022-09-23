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Gündem Başkan Erdoğan: 200 ismin hepsi bizim misafirimiz
Gündem

Başkan Erdoğan: 200 ismin hepsi bizim misafirimiz

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin "200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:08:00 - 2022-09-23 14:18:28
Başkan Erdoğan: 200 ismin hepsi bizim misafirimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Rusya'dan fakir ülkelere gübre naklini yapmamız, o ülkeleri ciddi anlamda hareketlendirecektir.

200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

"Biz işimize bakıyoruz"

O bizim derdimiz değil, onların derdi. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor.

Erdoğan'ın Central Park'taki yürüyüşü

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostların hepsi ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler.

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