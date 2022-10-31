Başkan duyurdu! Rüzgar ve güneşten elektriğin depolanmasında yeni dönem başlıyor! Çığır açacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK kurul kararıyla depolamalı elektrik üretim mevzuatına ilişkin onaylanan değişikliklere yönelik, düzenlemenin Türkiye'nin şartlarına ve potansiyeline göre yapıldığını söyledi.

Onaylanan değişikliklerle elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcıların, taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücü kadar rüzgar ve güneş enerjisi projesi kurmak için ön lisans başvurusunda bulunabileceklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurulumuz yenilenebilir enerjide çığır açacak bir düzenlemeye imza attı. Destek veren başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Bu düzenlemeyle enerji yatırımı yapmak daha kolay hale geliyor. Artık depolama tesisi kuran herkes enerji yatırımcısı olma ayrıcalığını kazanacak. Sadece rüzgar türbini ve güneş paneli üretiminde değil batarya teknolojilerinde de çok hızlı bir gelişim süreci bizi bekliyor. Bu süreçte üreten herkes kazanacak. Örneğin, yerli batarya teknolojilerinin gelişimi elektrikli araç sektörünün gelişimini de etkileyecek."

Özellikle tüm dünyada tedarik sıkıntıları nedeniyle enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, temiz enerji kaynaklarının öneminin bir kez daha net şekilde anlaşıldığını aktaran Yılmaz, "Depolama tesisleriyle kendi temiz enerji kaynaklarımızdan maksimum seviyede yararlanacağız ve ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

KURULU GÜCÜ AŞMAYACAK ŞEKİLDE KAPASİTE ARTIŞI YAPILABİLECEK

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde depolamalı elektrik üretim mevzuatına ilişkin onayladığı değişikliklere göre, depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar kuracakları depolama kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ye ön lisans başvurusunda bulunabilecek.

Bu projeler için herhangi bir ölçüm zorunluluğu da istenmeyecek.

Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden lisans sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücünü aşmayacak şekilde rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışının da önü açıldı.

Fakat, bu kapasite artışı lisans sahiplerinin lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması, TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından uygun bağlantı görüşü sağlanması şartıyla yapılabilecek.

Bu kapsamda yapılan kapasite artışları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması teşvikinden de yararlanabilecek.

ELEKTRİK ŞEBEKESİ İŞLETİMİ VE ESNEKLİĞİNE KATKI SAĞLANACAK

Kurulacak depolama tesisleriyle kesintili şekilde üretim yapan yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye verdikleri enerjinin depolanarak daha düzenli hale gelmesi sağlanırken, şebeke işletimi ve esnekliğine de katkı sunulacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinden gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmetlere katılabilecek.

Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim başvurularında rüzgar için asgari kurulu güç 20 megavat, güneş için 10 megavat olacak. Üst limit 250 megavatı aşmayacak.

Taahhüt edilen elektrik depolama tesisinin kapasitesi en az o tesisin kurulu gücünü 1 saat boyunca sistemde tutabilecek kadar olacak. Örneğin, 100 megavat kurulu güçle kurulacak depolama tesisinin kapasitesi en az 100 megavatsaat olacak.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranı azami 1 olacak. Örneğin, 100 megavat gücünde kurulacak olan depolamayla en fazla 100 megavat rüzgar veya güneş enerjisi tesisi kurulabilecek.

Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretim tesislerinin dengeleme piyasasında ve yan hizmet piyasasında faaliyet gösterebilmeleri için üretim tesisiyle depolama tesisinin ayrı ayrı ölçüm ve kontrol edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde bağlantı yapılabilecek.

Ayrıca, aylık mahsuplaşma yapılan tüm lisanssız üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabilecek.