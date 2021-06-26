Başkan duyurdu! İşte Galatasaray'ın yeni transferi

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'la her konuda anlaştıklarını açıkladı.

Tahiroğlu, "Barış Alper için Galatasaray ile anlaşmaya vardık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. 1 hafta önce Ahmet Ağaoğlu aramıştı ama sonrasında dönüş olmadı. Pazartesi günü Galatasaray ile anlaşma imzalayacağız" dedi.

Barış Alper Yılmaz geçen sezon 1.Lig'de 34 maça çıktı ve 8 gol atıp 4 asist yaptı. 21 yaşındaki oyuncu Ümit Milli Futbol Takımı'nda da forma giyiyor.