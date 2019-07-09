0553 313 94 23

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu kupa azmin, inancın ve disiplinli çalışmanın eseridir"

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ile Şehit-Gazi Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Yılmaz Uçkan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 13:43
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu kupa azmin, inancın ve disiplinli çalışmanın eseridir"

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ile Şehit-Gazi Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Yılmaz Uçkan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu‘na ziyarette bulunarak Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü adına konuşma yapan Yılmaz Uçkan; “Kayseri şehrimizde engelliler spor yapıyor, hatta bir takım oluşturarak karşılaşmalar yaparak spor camiasında ismini duyuyorsa, sonuçları ile de başarı elde ediyorsa bundan Melikgazi Belediyesi’nin büyük destek ve katkıları bulunmaktadır. Melikgazi tekerlekli sandalye basket takımı Ligi 3 tamamlayarak bir üst lige çıkma başarısını gösterdiği için kupa aldılar. Bundan dolayı bugün Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek, almış olduğumuz kupayı kendilerine hediye ediyoruz. Melikgazi’nin başarılar vitrininde yerini alacaktır” dedi.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Melikgazi Belediyesi öncelikle engelleri ortadan kaldırdık, engelsiz bir yaşam sağlayama çalıştık. Sonra da bu sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik anlayışımız ile topluma kazandırdık. Sosyal, spor ile kültür çalışmalarımıza ortak ettik. Şimdi de bu çalışmaların adeta meyvesini alıyoruz. Bu kupa bir azmin, inancın ve dayanışmanın sonucu alınmıştır. Bu kupa beni çok duygulandırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bedensel Engelliler Ampute Spor Kulübü’nün Ligi 5 tamamlamasından ve iki sporcunun da milli takıma çağırılmasından dolayı son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:43
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    1. Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    2. Katar'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    3. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    4. Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK..
    5. Kabe’ye 1913 yılında giden kıspet..
    6. Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini..
    7. Kamu-STK işbirliği projesi sona erdi
    8. 20 yaş diş çekimi sonrası dikkat..
    9. Başkan Çatal’dan Sarımsak tarlasına..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu..
    11. Yunanistan'da yeni kabine yemin etti
    12. "İETT araçlarındaki arızaları..
    13. Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu..
    14. Red Bull Reign'de Bursa şampiyonu..
    15. Konya'da düğün dönüşü kaza! Yaralılar..
    16. İnönü’de çevre düzenleme çalışmaları..
    17. Doğa Sigorta'dan yeni kampanya
    18. Çalıntı araçla kovalamaca sonucu..
    19. Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin..
    20. Bir Yunan Başbakan ilk kez bu..
    21. Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları..
    22. Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na..
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Okul bahçesindeki tehlike arz eden..
    25. Muğla’ya şehit ateşi düştü
    26. Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir..
    27. Sri Lanka turizmi teşvik için hava..
    28. Geleceğin şampiyonları Çukurova’da..
    29. THY'den yeni anlaşma! 1 Ağustos'ta..
    30. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!