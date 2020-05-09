Başkan Deniz Köken, 5 kuşak Eyüpsultanlı olan anneleri kutladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, internet üzerinden kurulan görüntülü bağlantıyla, 5 kuşaktır Eyüpsultan’da birlikte yaşayan ailedeki annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Başkan Deniz Köken, internet üzerinden kurulan bağlantıyla 5 kuşaktır Defterdar Mahallesi’nde yaşayan ve en küçük bireyi 2,5 yaşında en büyük bireyi ise 103 yaşında olan ailenin tüm anneleriyle görüştü. Başkan Deniz Köken yapılan bağlantıda, 2,5 yaşındaki Miray Tuman’ın 27 yaşındaki annesi Merve Tuman’ı, Merve Tuman’ın 47 yaşındaki annesi Melek Türksever’i, Melek Türksever’in 67 yaşındaki annesi Gönül Öztürk’ü ve Gönül Öztürk’ün 103 yaşındaki annesi Medine Demir’i ayrı ayrı kutladı.

Başkan Deniz Köken’in hediyeleri iletildi

Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Tural da aileyi evinde ziyaret ederek Başkan Deniz Köken adına, ailenin en küçük bireyi Miray’a çeşitli hediyeler, anne ve anneannelere ise hediyelerle birlikte çiçek verdi.