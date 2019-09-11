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Başkan Demirtaş’tan belediye personeline: “Yaptığınız hata belediyenin kurumsal kimliğini etkiler”

Samsun’un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye personeline seslenerek, “Sizlerin vatandaşa karşı yaptığınız hata sadece sizleri etkilemez, belediyenin kurumsal kimliğini etkiler.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:46
Başkan Demirtaş’tan belediye personeline: “Yaptığınız hata belediyenin kurumsal kimliğini etkiler”

Samsun’un İlkadım ilçe Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye personeline seslenerek, “Sizlerin vatandaşa karşı yaptığınız hata sadece sizleri etkilemez, belediyenin kurumsal kimliğini etkiler. Belediyeye gelen vatandaşın memnun olarak kurumdan ayrılması ise tüm personelin başarısı olarak kuruma yansır” dedi.


İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sık sık düzenlediği eğitim ve bilgilendirme toplantısının konusu iş motivasyonu ve kurum içi analiz oldu. Sunum eşliğinde birimlerin sorunları, belediye ve halk arasındaki ilişkiler, çalışma motivasyonu yönünde bilgiler verildi.



"Tüm personelin başarısı kuruma yansır"


İlkadım Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, personelin arasındaki iletişim kopukluğunun verilen hizmete olumsuz yansıdığını belirterek, “Bunu nasıl çözeriz, burada nasıl doğru bir yola ulaşırız, elimizdeki insan kaynaklarını, bilgi kaynaklarını, ekonomik kaynakları, maksimum verime dönüştürmek adına çalışan personelimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bu manada bir araya geldiğimiz tüm toplantı ve etkinlikleri önemsiyorum. Sizler belediye personelisiniz. Sizlerin vatandaşa karşı yaptığınız hata sadece sizleri etkilemez. Belediyenin kurumsal kimliğini etkiler. Belediyeye gelen vatandaşın memnun olarak kurumdan ayrılması ise tüm personelin başarısı olarak kuruma yansır” dedi.



"Bilgi ve iş tecrübemizi paylaşıyoruz"


Yapılan eğitimin önemine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Tombuloğlu ise, “Eğitimle ilgili yapılan her yatırım uzun vadede mutlaka faydaya dönüşüyor. Bizler ilçemizi seviyoruz. Onun için de burada yaşıyoruz. Kendi bilgi birikimimiz iş tecrübemizi çalışma arkadaşlarımızla paylaşarak sorunların çözümü için cevaplarda üretiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:46
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