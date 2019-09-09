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Başkan Dağtekin’den eğitim ve öğretim yılı mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
Başkan Dağtekin’den eğitim ve öğretim yılı mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında kendisinin de eğitim camiasından emekli olduğunu anımsatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, öğrencilerve ebeveynler kadar öğretmenlerin de yeni eğitim ve öğretim dönemlerini heyecanla karşıladıklarını söyledi. Başkan Dağtekin, “Yeni bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Toplumumuzda kutsal bir meslek olarak görülen öğretmenlik mesleği, eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkansız bir heyecan içerisindeyiz. Zira çocukların kendilerine emanet olarak verildiği, onları yük olan değil, yük alan insanlar olarak yetiştirme şuuruyla sorumluluk alan öğretmenlerimiz, okullarımızı adeta sevgi yuvalarına haline getirmektedirler.


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteği ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız.Biliyoruz ki, eğitime ve insana yapılan yatırım geleceğe yatırımdır. AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı boyunca yapılan reformlar ve yatırımlar sayesinde bugün Adıyaman genelinde fiziki altyapı sorunları büyük ölçüde giderilmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca 2003 yılına kadar Adıyaman’a yapılan derslik sayısı toplam da 3 bin 513 iken, sadece AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı dönemi boyunca yapılan derslik sayısı 3 bin 588’e ulaşmıştır. Sadece 2018-2019 yılları arasında yaklaşık 156 Milyon TL’lik yatırımla 522 derslik okullar yaptırılarak sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30’un altına çekmeyi başardık.2003-2018 yılları arasında ise eğitim alanında 633 Milyon 217 Bin 761 TL tutarında yatırım yapılmıştır.


Devrim niteliğinde ki bu yatırımlarla eğitimdeki kaliteyi ve teknolojik yenilenmeyi arttırarak çocuklarımızı yarınlara en iyi biçimde hazırlamakta kararlıyız. Elbette Adıyaman’ın kalkınmasında en önemli kriterlerden biri de eğitimdir. İyi verilen bir eğitimde daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi, Adıyaman’ın gelişimine de ön ayak olacaktır. Tüm bunların yanı sıra her bir öğretmenimizin, branşı ne olursa olsun derslerinde Adıyaman’ın tanıtımına yönelik özel bir sayfa açmalarını istirham ediyorum. Maalesef günümüzde popüler kültür, çocuklarımız üzerinde bazı tahribatlara neden olabiliyor. En önemlisi ise yaşadıkları şehrin tarihi, kültürel, örf ve adetlerini, yöresel değerlerini bilmedikleri ve içinde yaşadığı şehri hiç tanımadıkları gözlemlenmektedir. Bunun önüne geçebilmek için hem okul idarecilerimize hem de öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Bu konulara yönelik okullarımızda yapılacak her türlü etkinlik ve projelerin her daim yanında ve destekçi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu düşüncelerle çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza 2019- 2020 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:08
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