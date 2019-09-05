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Başkan Çınar, gönüllü zabıta ekibiyle denetime çıktı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Zabıta Teşkilatının 193.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:28
Başkan Çınar, gönüllü zabıta ekibiyle denetime çıktı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Zabıta Teşkilatının 193. Kuruluş yıldönümü nedeniyle‘Gönüllü Zabıta’ projesinde yer alan miniklerle market denetimine çıktı. Başkan Çınar, “Evlatlarımızın erken yaşlarda kanun ve kurallar hakkında bilgi sahibi olmak adına ortaya koydukları duyarlı yaklaşımı takdir ediyorum” dedi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte marketleri denetleyen minik zabıtalar, işyeri sahipleri ve çalışanları zor sorular karşısında terlettiler. Marketlerin genel temizlik durumunu, yangın söndürme cihazlarını, satılan gıdaların etiketlerini ve son kullanma tarihlerini inceleyen miniklerin duyarlı davranışları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Vatandaşlar, tamamı miniklerden oluşan ‘Gönüllü Zabıta’ ekibini kurarak çocukların erken yaşlarda bu tür konularda bilgi sahibi olmalarını teşvik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. Her yıl 1-7 Eylül arası kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle ‘Gönüllü Zabıta’ ekibiyle marketleri denetlediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Köklü bir geçmişe sahip olan zabıta teşkilatımız kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, sosyal yaşamın her alanında hemşerilerimizin huzur ve esenliği için kesintisiz görev yapmaktadır. Zabıta teşkilatı yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi yaparak ulvi bir görevi yerine getirmektedir. Ülke çapında bu ulvi görevi yerine getiren bütün Zabıtalarımızın haftalarını tebrik ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta toplumda farkındalık oluşturmak adına tamamı miniklerden oluşan ‘Gönüllü Zabıta’ ekibimizi kurmuştuk. Çocuklarımız belli dönemlerde market, manav ve lokantaları denetleyerek erken yaşlarda kanun ve kuralları öğreniyorlar. Bugünde Zabıta Haftası nedeniyle çocuklarımızla birlikte marketleri ve işyerlerini denetimine çıktık. Denetimlerde ekiplerimize yardımcı olan çocuklarımızı duyarlı yaklaşımlarından dolayı tebrik ediyorum. Eksik görülen yerlerle ilgili işyeri sahiplerine gerekli uyarıları yaptık, tutanakları tuttuk. Çocuklarımızda bir nevi eğitim olarak geçen incelemelerde denetimlerin önemini gördüler. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımıza hijyenik, temiz ve güzel gıdaların ulaşımı noktasında marketleri, lokantaları, kasapları ve işyerlerini sık sık denetleyerek bu açıdan bize verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Halkımızın hakkını savunmak adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Zabıta Müdürümüz ve personellerimiz 7/24 çalışarak iş yerlerinin ruhsatlarını, belgelerini, satılan ürünlerin son kullanım tarihlerini yakından inceliyorlar, farklı bölgelerimizde kurulan pazar yerleri için verilen görevleri kusursuz bir şekilde yerine getiriyorlar. Bugün ki bu güzel organizasyondan dolayı Zabıta Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarken, denetimlerde bize yardımcı olan çocuklarımızı da ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.


Başkan Çınar, market denetimlerinin ardından ‘Gönüllü Zabıta’ ekibinde yer alan minikleri makamında ağırladı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:28
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