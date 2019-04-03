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Başkan Çimen mazbatasını aldı, kurban kesti

31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinin ardından AK Parti’den tekrar Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Ercan Çimen, mazbatasını aldıktan sonra kurban kesti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 17:52
Başkan Çimen mazbatasını aldı, kurban kesti

31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinin ardından AK Parti’den tekrar Gümüşhane Belediye Başkanı seçilen Ercan Çimen, mazbatasını aldıktan sonra kurban kesti.


Beraberinde eşi ve çocukları, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeliğine seçilenler ve merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları teşkilatları ve partililerle birlikte Adliye Sarayına gelen Başkan Çimen, mazbatasını aldıktan sonra çıkışta kendisini bekleyen kalabalık grupla hatıra fotoğrafı çekildi.


Ardından Belediye binasına geçerek kapıda kurban kestiren Başkan Çimen, burada yaptığı konuşmada mazbatasını almadan Belediye’ye girmeme kararı aldığını hatırlatarak, “Rabbime hamd olsun bugünleri gösterdi bizlere. Zafer inananlarındır. Tüm hemşerilerimizden Allah razı olsun. Bu kardeşiniz sizlere layık olmaya çalışacak. Yüce rabbim çıktığımız bu yolda hepimizin yardımcısı olsun” dedi.



“Sizlere hizmet etmek benim için şeref ve onur madalyasıdır”


Gümüşhane’de doğduğunu, ticaret yaptığını ve siyaset yaptığını kaydeden Başkan Çimen, “Benim sizden hiçbir farkım yok. Şehrimin insanlarına hizmet ediyorum. Bu benim için her zaman şeref ve onur madalyasıdır. Yüce rabbim bugünleri de gösterdi. 24 Kasım’dan beri hiçbir zaman şüphe duymadık, her zaman ileriye doğru baktık. Geriye dönüp bakmadık. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız şiarla her zaman ileriye baktık. Kötü laf söylemedik. Kötü laf sahibinindir dedik. Biz Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi hazretlerinin torunlarına yakışır şekilde sizlere hizmet vermeye gayret sarf ettik. Yüce rabbim hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.



“Seçim sürecinde herkes karınca misali bu başarıya su taşıdı”


Beş yıllık görev süresi boyunca çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çimen, “4 aylık seçim sürecinde başta milletvekillerimiz, il başkanımız, il yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik ve kadın kolları yöneticilerimiz ve bize gönlünü açan değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cinsi, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bize gönül açan insanlarımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde herkes Hz. İbrahim’in kıssasında olan karınca gibi bu başarıya su taşıdı. Bu ateşi birlikte söndürdük. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



“Önümüzdeki 5 yıl güzel işler yapacağız”


Bundan sonra sorumluluklarının çok daha fazla olduğunu kaydeden Çimen, sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü biz şımarmıyoruz. İnsanlığa yapılan hizmetin karşılığı yoktur. Kim kazandı dendiği zaman Gümüşhane kazandı, Gümüşhane insanı kazandı diyoruz. Önümüzdeki 5 yıl güzel işler yapacağız. Kimseyi ayırt etmeden hizmet edeceğiz. Gümüşhane’nin daha büyük işler yapması lazım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarında inşallah beraber yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız, hep beraber Gümüşhane olacağız hep beraber Türkiye olacağız.”


Yapılan konuşmaların ardından kurban kesilmesi ve dua edilmesiyle Başkan Çimen, makamına çıkarak yeni dönemini başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:52
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