  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mads Gilbert'ten İsrail tepkisi: İliklerime kadar iğreniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı

Sınır Tanımayan Doktorlardan tepki: Kabul edilemez

CHP'li başkan gençlere alkol hizmetini savundu! 'Bize kimse Anayasa öğretmesin'

Nur Şems Kampı baskınında öldüğü iddia edilmişti! Kudüs Tugayları komutanı ortaya çıktı

İsrail son 72 saatte bakın en az kaç çocuk öldürdü! UNICEF duyurdu

Terörist Sevici Ayşen Şahin saçının boyasına ayakkabısının fiyatına bakmadan mütevaziliğe soyundu

SİHA saldırısıyla yaralanmıştı! İsrailli subay, günler sonra öldü

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

İsrail reddediyor! BM yetkilisi açıkladı: Ziyaret edemiyorum
Eğitim Başkan Çerçioğlu: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
Eğitim

Başkan Çerçioğlu: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2024-04-22 11:02:00 -
Başkan Çerçioğlu: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Bundan tam 104. yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözleriyle Türk milletinin iradesini temsil eden, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden Meclisimiz kurulmuştur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak, bu büyük mirası yaşatmanın ve çocuklarımıza aktarmanın önemini biliyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığımızın zafer tacı olan TBMM’nin kuruluşu, aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza en büyük armağandır. Milli Mücadele'yi yöneterek bu ülkenin temel taşlarını döşeyen birçok kahramanın çıktığı ilk Meclis, olağanüstü şartların meclisidir. Bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemesi, umudu ve coşkusuyla dolu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda yer alan ve bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu
Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu

Aktüel

Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan Coşkusu

2023 Nisan ayında otomobil satışları patladı! İşte en çok tercih edilenler
2023 Nisan ayında otomobil satışları patladı! İşte en çok tercih edilenler

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2023 Nisan ayında otomobil satışları patladı! İşte en çok tercih edilenler

23 Nisan 2024 toplu taşımalar ücretsiz mi?
23 Nisan 2024 toplu taşımalar ücretsiz mi?

Gündem

23 Nisan 2024 toplu taşımalar ücretsiz mi?

MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak
MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Eğitim

MEB, 23 Nisan’ı özel etkinliklerle kutlayacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23