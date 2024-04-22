Başkan Çerçioğlu: "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Bundan tam 104. yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözleriyle Türk milletinin iradesini temsil eden, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden Meclisimiz kurulmuştur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak, bu büyük mirası yaşatmanın ve çocuklarımıza aktarmanın önemini biliyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığımızın zafer tacı olan TBMM’nin kuruluşu, aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza en büyük armağandır. Milli Mücadele'yi yöneterek bu ülkenin temel taşlarını döşeyen birçok kahramanın çıktığı ilk Meclis, olağanüstü şartların meclisidir. Bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemesi, umudu ve coşkusuyla dolu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda yer alan ve bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.