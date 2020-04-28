Başkan Çatal, “Taşköprü sarımsağı, Kovid-19’un aşısı olabilir”

Tüm Dünya’nın yeni tip korona virüse karşı aşı çalışması yürüttüğünü hatırlatan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü sarımsağının korona virüse karşı aşı olarak kullanılabileceğini söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü’de yapılan projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Her yıl yapılan Taşköprü Uluslararası Sarımsak Festivalinin bu yıl yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yapılamayacağını belirten Başkan Çatal, 2021 yılında tekrar festivalin yapılarak bir araya geleceklerini kaydetti. Bu dönemde hayvancılık ve tarıma yönelmenin yararlı olacağını söyleyen Başkan Çatal, üretim ile sürecin fırsata çevrilebileceğinin de altını çizdi.

“Tenceresinde taş kaynatan insanlar gördüm”

Yerel seçimler öncesi 500’e yakın eve girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Çatal, “Bu süreçte tabiri caizse tenceresinde taş kaynatan insanları gördüm. Bunu gördükten sonra ‘Ya Abdullah; Komşusu açken tok yatan Müslüman değildir, sen buna göz yumuyorsan sen Müslüman değilsin’ dedim. Cenab-ı Allah bunu gidermeyi bana nasip etti. Şuan 300 kişiye aş evinden ihtiyaç sahiplerin sıcak yemekler gidiyor. Hele ki bunu Ramazan ayında aş evinin değerini daha çok anlıyoruz. Taşköprü’de ilk geldiğimiz zaman doğalgaz taşımalı sistemdi. Allah nasip etti devlet desteğiyle taşımalı sistemden boru sistemine geçerek halkımıza doğalgazı ulaştırdık. Doğalgazdan dolayı yollarımız bozuldu 60 bin metrekareden fazla parke taşı yaptık. Yarından itibaren de parke taşı yapımını yeniden başlayacağız. Çünkü hala bozuk yerlerimiz var. Meydanda ücretsiz internet yaptık. Halkımızla 2 haftada bir halk günleri yapmaya başladık göreve geldiğim günden beri. Halkımız geliyor ihtiyaç ve şikâyetlerini söylüyor bizler de burada elimizden geldiğince bunları karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü söz verdik halkın içinde olacağız diye” dedi.

Makine parkından 7 aracı hurdaya çıkararak yeni araçlar satın aldıklarını belirten Başkan Çatal, “En son aldığımız araç da kazıcı ve yükleyicidir. Çocuk kitap günleri yaptık, ağaçtan zekâ oyunları günleri yaptık gençlerimize. Geçtiğimiz yaz 10 dalda bin öğrencimize yaz spor okulu yaptık. Turizmle alakalı olduğum için TÜRSAB’daki arkadaşlarla konuştuk toplantılarını burada yaptılar, Taşköprü’yü tanıttık onlara ve turizmle yükselecek bir ilçe olduğunu anlattık. Pompeipolis antik kentini fuarlarda Kastamonu günlerinde ve gittiğimiz her yerde öne çıkarmaya çalışıyoruz ki Taşköprü’de turizmin yükselmesi amacıyla. Önümüzdeki zamanlarda da bir mezbahana yapacağız buraya. Huzur evi yapacağız. Aynı zamanda mezarlıklar müdürlüğü kuracağız. Şuan çevreyolu bağlantımız yapılmak üzere az kaldı. Bir sanayi alanı çıkarttık. Önümüzdeki senelerde sanayi kuracağız. Organize sanayi sitemiz şuan altyapısı biti. Elektrik ihalesini yaptık. Firma altyapılara devam ediyor elektrikle alakalı. Doğalgazını yaptık organizenin. 3 tane firmamıza yer teslimini yaptık inşallah bu sene inşaatlarına başlayacaklar” diye konuştu.

Taşköprü OSB için 10 milyon 500 bin lira ödenek çıkarttırdıklarını söyleyen Başkan Çatal, “Böyle bir dönemde devletimizden 10,5 milyon lira altyapının bitmesi amacıyla organize sanayi sitemize para geldi. Bu para gelmesiyle beraber doğalgaz firması ve altyapı firması çalışmasına başlayacak. Biz şuan 3 tane firmamıza yer teslimi yaptık bu sene içerisinde fabrikalarını kuracaklar. Bizim hedefimiz 2021 yılında Allah nasip ederse 2021’in sonuna doğru yer teslimi alan firmaların bacalarının tütmesi” dedi.

“Halkıma okul ve camilerin dezenfekte edileceği konusunda söz vermiştim”

Yılda iki kere camilerin ve okulların dezenfekte edileceğinin sözünü verdiğini ve bunu yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Çatal, “Korona virüs salgını ortaya çıktıktan sonra ilçemizdeki tüm kurumları ve işyerlerini ilaçlamıştık. Bu süreç geçtikten sonra da periyodik sıralarla bütün cadde ve sokaklarımızı, kamu binalarımızı, camilerimizi, belediye binalarını, halk otobüslerini haftalık olarak ilaçlama yapıyoruz parklarımız dahil. Halkımıza ve kamu kurumlarımıza maske dağıttık. Şuana kadar 13 bin 500 adet maske dağıtımı yaptık. Taşköprü’de bildiğim kadarıyla 6 tane pozitif vakamız var, onlar da Kastamonu’da yatıyor. İyileşenlerimiz var, yüzümüz gülüyor iyileşenleri gördükçe. Kastamonu’da ciddi bir şekilde pandemisinin düştüğünü görüyoruz” şeklinde konuştu.

Taşköprü Belediyesi olarak şu ana kadar 2 bin ihtiyaç sahibine yardım kolisi dağıttıklarını söyleyen Başkan Çatal, “Berberler olsun, kahvehaneler olsun, lokantada günlük çalışanlar olsun, yük taşıyarak hayatını devam ettirenler olsun Ramazan kolisi olarak dağıttığımız kolisi sayısı geçen sene 700 iken bu dönem 2 bin koli dağıttık” dedi.

“Taşköprü sarımsak festivali ne yazık ki bu sene olmayacak”

Taşköprü Uluslararası Sarımsak Festivalini bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılamayacağını belirten Başkan Çatal, “2019’da sarımsak festivalimiz vardı. Çok güzel bir sarımsak festivali geçirdik huzurlu bir şekilde. Ancak bu sene bakanlıktan gelen genelgeyle yapamıyoruz. Ama inşallah 2020’nin sonunda bir daha ki sene çok güzel bir şekilde hem il dışından gelen hemşehrilerimizle hem de Taşköprü’deki hemşehrilerimizle hep birlikte çok güzel bir sarımsak festivali gerçekleştireceğiz. Ama ne yazık ki bu sene olmayacak” dedi.

“Sarımsak Kovid-19’un aşısı olabilir”

Taşköprü Sarımsağının korona virüs hastalığında aşı olarak kullanılabileceğini ileri süren Başkan Çatal, şunları söyledi: “Taşköprü tarımıyla hayvancılığıyla güçlü bir ilçe. Bence Taşköprü’deki hemşehrilerimiz bunu fırsata çevirebilir. Hayvancılık ve tarım sayesinde. İlçe dışındaki Büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Bu virüs eğer artıya çevirmek istiyorsak üretime yönelmeliyiz. Bunu fırsata çevirerek üretim yapabiliriz. Tarımı güçlendirebiliriz hayvancılığı güçlendirebiliriz. Taşköprü bu konuda dolu bir yer hayvancılık ve tarımla dolu bir yer. Bir büyüğümüz aradı Fransa’dan. ‘Sarımsak kovid-19’un aşısı olabilir’ diyor. Fransa’da bol bol sarımsak yiyorlarmış. Bergama’da ilk şifa hastanesi var. O şifa hastanesinde sarımsak figürleri varmış ben görmedim. Bununla ilgili Fransa’daki bir vatandaşımız beni arayarak diyor ki bunu fırsata çevirebiliriz. Bununla ilgili bir Avrupa Projesi hazırlayalım. Böyle bir şey varken bizim elimizdeki altının kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki fiyatı arttıkça da ülkedeki insanların sarımsak yemesi zorlaşıyor. Biz şuan Türkiye’nin yüzde 25’inin arımsak ihtiyacını gideriyoruz. 4 bin kişi de bu sarımsaktan ekmek yiyor. Arzu ederim ki Türkiye’nin yüzde 75’inin sarımsak ihtiyacını giderelim buradan 12 bin kişi ekmek yesin ve Taşköprü de işsiz kalmasın. Hayvancılık buranın zaten dedelerimizden gelen bir çiftçilik bu hayvancılık. Hayvancılığın en düzgün olacağı yer Taşköprü ormanıyla yeşiliyle. Doğa hayvancılığıyla burası. Biz köyde ekim yapmayalı 25 sene oldu. Kendi köyümde 300 dönüm arazimiz var 25 senedir üretim yapılmadı benim gibi nice ilçemiz var toprağını işlemeyen”

Başkan Çatal, korona virüs nedeniyle iftar çadırları kuramadıklarını belirterek, “Ancak aşevimiz faaliyetlerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi olanlara kapılarına kadar sıcak bir şekilde yemek dağıtımı yapıyoruz” dedi.