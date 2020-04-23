Başkan Çalışkan: “Tarım ve hayvancılığa önem verilmeli”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenmemek için tarım ve hayvancılığa önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

İlçe çiftçilerinin Korona virüs salgınından etkilenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçemizde bir süre önce Özel İdaresi kaynaklı Yer Üstü Sulama Tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Diğer taraftan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl sulama kanallarının temizliğine erken başladık. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar sonunda 36 kilometrelik sulama kanalının temizliği yapıldı. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için kanallara sulama suyunu verdik. İlçemizde ekili alanların sulanması noktasında bir sıkıntımız yok. Bu salgından en az zararla çıkmamız için tarım ve hayvancılığa önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.