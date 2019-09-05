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Başkan Çakmak’tan, Kaftancıoğlu davası açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
Başkan Çakmak’tan, Kaftancıoğlu davası açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.


Canan Kaftancıoğlu’nun 6-7 yıl önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığını vurgulayan Başkan Çakmak, “Kaftancıoğlu’nun siyasi kimliği ve vatandaşlık sorumluluğu ile dikkat çektiği, kamuoyuna teşhir ettiği ya da eleştirdiği söylemlerin suç unsuru olarak değerlendirilmesi kabul dahi edilemez. Kaftancıoğlu davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir.


31 Mart Yerel Seçimleri’nde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye genelinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifak, İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimizde karşılık bulmuştur. Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul’da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar görülen 2 duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. 6 Eylül Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun davadan beraat etmesini bekliyoruz. Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin 80 il başkanı olarak Kaftancıoğlu’nun yanındayız. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi 6 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:43
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