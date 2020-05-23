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Başkan Büyüksimitci’den Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın tüm insanlığa birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 08:47:57 -
Başkan Büyüksimitci’den Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın tüm insanlığa birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.


KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimize vesile olacağına inandığımız bir bayrama daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene tüm Türkiye olarak Ramazan Bayramını evlerimizde geçirecek olsak da, bizim için bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik duygularımızı güçlendiren müstesna günlerdendir. Bu sene her ne kadar buruk bir bayrak yaşayacak olsak da gönüllerimiz bir olacak. Önümüzdeki bayramlarımızı eskiden olduğu gibi geleneklerimize uygun şekilde kutlamaya devam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

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