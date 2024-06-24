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Ekonomi Başkan Büyükkılıç'tan büyük hizmet! "Gittiğin Kadar Öde"
Ekonomi

Başkan Büyükkılıç'tan büyük hizmet! "Gittiğin Kadar Öde"

Yeniakit Publisher
2024-06-24 12:42:00 -
Başkan Büyükkılıç'tan büyük hizmet! "Gittiğin Kadar Öde"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yatırım, proje ve hizmetlerle dolu 5 yıllık sürecin ardından kamuoyu ile paylaştığı yeni hizmet dönemi projeleri arasında yer alan raylı sistem hatlarında 'Gittiğin Kadar Öde' uygulaması yeni dönemde hayata geçiyor.

Göreve geldiği 2019 yılı Mart ayında Kayseri’ye hizmet için kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapıdan turizme, spordan kültür sanata, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan imara, çevre ve çevre sağlığından zabıta ve itfaiye hizmetlerine kadar tüm alanlarda Kayserililere etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla gayret gösterirken, ulaşım alanında da kente büyük kazanımlar sağladı.
Bu kapsamda, 5 yıl boyunca yeni ana arter ve bağlantı yolları, yeni raylı sistem hatları, elektrikli otobüs alımları, ulaşımda yeni uygulamalar gibi önemli hizmetleri Kayserililerle buluşturan Büyükkılıç, yeni dönemde yeni uygulamaları vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın ulaşım projeleri arasında yer alan ‘gittiğin kadar öde’ uygulamasının yeni dönemde başlatılması planlanırken, uygulama raylı sistem hatlarında geçerli olacak.
Geride kalan başarılı 5 yıllık hizmet döneminin hemen başında toplu ulaşımla ilgili alınan kararlar çerçevesinde daha önce toplu ulaşımda aktarma yapılması esnasında ücret alınması uygulamasına son veren Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde de raylı sistem hatlarında ‘gittiğin kadar öde’ projesi ile Kayserililere ulaşımda bir yeniliği daha kazandıracak.
Büyükkılıç proje hakkında akıllı şehircilik düşüncesinde tramvay hatlarında yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini vurgulayarak, akıllı kartlar ile 'gittiğin kadar öde' projesini gerçekleştireceklerini söyledi.
Proje kapsamında, herhangi bir raylı sistem istasyonundan tramvaya biniş yapan yolcu iniş yaptığı istasyonda ulaşım kartını cihaza okutarak, kısa mesafe gitmiş ise kartına iade yapılan tutar ile seyahat etmiş olduğu mesafe kadar ücret ödemesi yapmış olacak.

Gece Seferleri ile 24 Saat Kesintisiz Hizmet
Öte yandan, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin de 8 Haziran itibariyle hayata geçirildi. 983 hat kodlu sefer ve güzergâh kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, Tren Garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem belirlendi.
Ayrıca, 980 hat kodlu sefer ve güzergâh kapsamında 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, Otogar, Tren Garı, Düvenönü ve Talas belirlendi.
Başkan Büyükkılıç ayrıca toplu taşımada aktarma ücreti uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte aktarma süresini 80 dakikaya ve aktarma sayısını ilk binişten sonra 2 defaya çıkarmıştı.
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