  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Büyükgöz, çocukların yüzünü güldürdü

İlçedeki yetim ve öksüz çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaklaşan Ramazan bayramlarını tebrik ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:19:06 -
Başkan Büyükgöz, çocukların yüzünü güldürdü

İlçedeki yetim ve öksüz çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaklaşan Ramazan bayramlarını tebrik ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.


Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yetimler Günü’nde çocuklara sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde çocuklarla bir süre sohbet eden Büyükgöz, yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik ederek hediyeler takdim etti. Ziyaret hakkında konuşan Başkan Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza güvenimiz tam. Bayram öncesi çocuklarımızı ziyaret ederek hem sohbet ettik hal hatır sorduk hem de çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi verdik. Çocuklarımızın her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız. Rabbim tüm çocuklarımızın bahtlarını açık eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı