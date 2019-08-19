0553 313 94 23

Başkan Büyükakın’dan Darıca’ya çıkarma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca sahilinde askeriyeden alınan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
Başkan Büyükakın’dan Darıca’ya çıkarma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca sahilinde askeriyeden alınan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı bölgesini gezerek, inceleme yaptı. Büyükakın inceleme sırasında parka halk plajı ve farklı taleplere cevap verecek yeni donatıların kazandırılması için de çalışmanın gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Bölgenin cazibe merkezi olmaya aday Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın 7’den 77’ye herkesin gönlünce vakit geçirebileceği bir alan olduğunu dile getiren Büyükakın, “İşimiz milletimizin huzurlu bir kentte yaşamasıdır. Gayretimiz de budur. Ortaya koyduğumuz çalışmalar bu hedef doğrultusundadır. İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız Kocaeli’nin her köşesine yayılmaktadır. Bugün Darıca’da ki bu alanda bunun en güzel örneklerindendir” dedi.


Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın uzun sahil şeridiyle Kocaelilere huzur verdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak bir kent hedefi için çalışıyoruz. Toplumumuzun gücü olan ailelerimizin bu alanda huzur içinde vakit geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle geleceğe dönük atacağımız her adımda kadınların, çocukların, gençlerin ve halkımızın tamamına dönük yeni bir bakış açısıyla hizmet ediyoruz. Kentimizin tüm güzelliklerini vatandaşımızın hizmetine sunmak için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Çocuklarımız bizlerin en büyük öncelikleri arasındadır. Kocaeli’de çocuklarımız daha mutlu olsunlar diye sosyal alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaza geçiren AK Parti’li milletvekillerinin sağlık durumu iyi
    1. Kaza geçiren AK Parti’li..
    2. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç..
    3. Adem Ülker Büyüleyenspor’da
    4. Milli Savunma Bakanlığından İdlib’deki..
    5. Kapuz Kanyonu turizme kazandırılacak
    6. Nevşehir’deki kazada ölü sayısı 7’ye..
    7. Bedia Özgökçe Ertan kimdir? Bedia..
    8. Mardin’de terör operasyonu: 8 gözaltı
    9. Taksimetre ücretlerine yeni düzenleme
    10. "Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve..
    11. Otomobil alev alev yandı
    12. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    13. Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek..
    14. Bu da ’Köy Usulü Survivor’
    15. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kaza..
    16. 9 yaşında 5 kişiyi hayata bağladı
    17. Kayyım Mardin'i sevindirdi! Şehit..
    18. Mardin’de işten çıkarılan şehit..
    19. HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten..
    20. Dünya Şampiyonası’nda Bursa rüzgârı..
    21. Görevden alınan HDP Diyarbakır..
    22. ESOGÜ personeli bayramlaştı
    23. Depo ve ahır yangınında ev küle döndü,..
    24. Kort tenisine büyük ilgi
    25. İdlib'de askeri konvoya saldırı
    26. CHPİl Başkanı Kiraz il başkanlar..
    27. Genç izciler fularlarını taktı
    28. Günümüzün aranan mesleği; SEO Uzmanı
    29. Belçika’da ebola virüsü endişesi
    30. Kayyım kararı sonrası Abdullah Gül'den..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!