Başkan Büyükakın’dan Darıca’ya çıkarma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca sahilinde askeriyeden alınan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı bölgesini gezerek, inceleme yaptı. Büyükakın inceleme sırasında parka halk plajı ve farklı taleplere cevap verecek yeni donatıların kazandırılması için de çalışmanın gerçekleştirilmesi talimatını verdi. Bölgenin cazibe merkezi olmaya aday Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın 7’den 77’ye herkesin gönlünce vakit geçirebileceği bir alan olduğunu dile getiren Büyükakın, “İşimiz milletimizin huzurlu bir kentte yaşamasıdır. Gayretimiz de budur. Ortaya koyduğumuz çalışmalar bu hedef doğrultusundadır. İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışımız Kocaeli’nin her köşesine yayılmaktadır. Bugün Darıca’da ki bu alanda bunun en güzel örneklerindendir” dedi.

Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın uzun sahil şeridiyle Kocaelilere huzur verdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak bir kent hedefi için çalışıyoruz. Toplumumuzun gücü olan ailelerimizin bu alanda huzur içinde vakit geçirmesini istiyoruz. Bu nedenle geleceğe dönük atacağımız her adımda kadınların, çocukların, gençlerin ve halkımızın tamamına dönük yeni bir bakış açısıyla hizmet ediyoruz. Kentimizin tüm güzelliklerini vatandaşımızın hizmetine sunmak için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Çocuklarımız bizlerin en büyük öncelikleri arasındadır. Kocaeli’de çocuklarımız daha mutlu olsunlar diye sosyal alanlar oluşturmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.