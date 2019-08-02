Başkan Büyükakın, metro çalışmalarını yakından takip ediyor Darıca metro hattı çalışmalarını denetledi.

Darıca metro hattı çalışmalarını denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Gebze –Darıca metro hattında çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da teknik ekiplerden bilgi aldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekibinde hazır bulunduğu incelemede, Gebze Kent Meydanı’ndaki çalışmalarda gelinen son durumu projeler üzerinde bir kez daha gören Başkan Büyükakın, son teknolojinin kullanılacağı projede dördüncü otomasyon düzeyinde otomatik sürücüsüz metro hizmeti vereceklerini söyledi.

İncelemeler sırasında çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Başkan Büyükakın, “Gebze OSB – Darıca Sahil Hattı 15.6 kilometre uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan hattın tamamı yerin altından geçiyor. Bu projeyle Gebze OSB – Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.