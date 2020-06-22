Başkan Bozdoğan, evinde karantinaya alındı

Mersin’in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasından dolayı 14 gün evinde karantinada kalacak.

Evinde karantinaya giren Başkan Bozdoğan, vatandaşları uyardı. Evlerden maskesiz çıkılmamasını, vatandaşların kendilerini, çocuklarını ve sevdiklerini etkilememesini, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durulmasını isteyen Başkan Bozdoğan, belediye olarak korona virüs sürecinde yaptıkları çalışmaları da anlattı. Bozdoğan, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum."