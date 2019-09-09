Başkan Beyoğlu aşure ikramına katıldı Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazı sonrasında Ulu Cami’de Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından öğle namazı sonrasında Ulu Cami’de Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu vatandaşlara aşure ikram etti.

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