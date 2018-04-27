Başkan Avcı’dan Akit’e ziyaret

Yerel belediyecilik vizyonunda çığır açan projeleri hayata geçiren ve insan odaklı bir anlayış güden Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Avcı, belediye çalışmaları hakkında Karahasanoğlu’na bilgi verdi. İkili arasında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette güncel meseleler de ele alındı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Avcı, dostça ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da Avcı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi.