Başkan Atay, milli sporcularla açılışta buluştu

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Aydın Kung Fu Spor Kulübü’nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şampiyon sporcular Atay’ı makamında ziyaret etti.

Milli Takım Antrenörlüğü yapan Murat Kaya’nın sahibi olduğu Aydın Kung Fu Spor Kulübü, 2014 yılından beri faaliyet gösteriyor. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ı makamda ziyaret etti. Başkan Atay, kulüp yönetici ve milli sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Bedesten İş Hanı’nda gerçekleşen açılışta, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın yanı sıra Aydın Kung Fu Spor Kulübü Yöneticileri, Muaythai Federasyon Asbaşkanı Doç Dr. Aydın Şentürk, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Milli Sporcular ve aileleri aynı zamanda spora ilgili vatandaşlar katıldı.

“Efelerin geleceğine imza atacak faaliyetlerin destekçisi olacağız”

Efeler Belediyesi olarak şehrin geleceğine imza atacak faaliyetlerin destekçisi olacaklarını belirten Efeler Belediye başkanı Fatih Atay, milli sporcularla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bugün burada bu açılışı gerçekleştirmekten ve geleceğimiz olan milli sporcularımız ile yan yana olmaktan dolayı çok memnunum. Aslında bu ilk kez bir araya gelişimiz değil. Birkaç hafta önce kulübümüz ve milli sporcularımız Erzincan’daki yarışmada dereceye girdikten sonra ziyarette bulunmuşlardı. O zaman ziyarette bulundukları ve Efeler’den böyle başarılı sporcularımız olduğu için gurur duymuştum. Şimdi tüm Efeler olarak gurur duymamız gereken bu sporcularımızın daha iyi şartlar altında müsabakalarına hazırlanmaları için oluşturulan kulübün açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada daha da başarılı müsabakalara hazırlanacak olan sporcularımızın bizi mutlu edecek başarılara imza atacaklarından hiç şüphem yok. Sadece spor alanında değil Efelerin geleceğine imza atacak faaliyetlerin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Açılıştan sonra spor kulübünü gezen Başkan Atay, 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Avrupa ikinciliği bulunan aynı zamanda kulüp bünyesinde çalışmalarına devam eden Milli Sporcu Fadime Özkan ile bir araya gelerek, Özkan’dan kung fu sporuna ait bazı hareketler öğrendi.