Başkan Ataç Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane işletmecileriyle bir araya geldi. Ataç, tedavi için hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına da “Acil şifalar” diledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Akfen Holding Isparta ve Eskişehir Şehir Hastaneleri İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Uğur Kılınç, İşletme Müdürü Nazif Yalçın Temel ve beraberindekiler tarafından karşılandı. Başkan Ataç hastaneyi gezerek, Kılınç ve Temel’den hastane işletmesi hakkında bilgi aldı. Burada hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Başkan Ataç, acil şifa dileklerini iletti.

Ziyaret sonunda Genel Müdür Kılınç, Başkan Ataç’a özel divit kalem seti hediye ederken, Ataç da Genel Müdür Kılınç’a Devrim Arabası’nın camdan yapılmış bir figürünü armağan etti.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.