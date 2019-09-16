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Başkan Ataç karikatüristlerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:54
Başkan Ataç karikatüristlerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atila Özer Müze Evi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılmak ve Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergi açmak için Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı karikatüristler ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Karikatürist Vicdan Özer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünya karikatür müzeleri toplantısına katılmak üzere kente gelen karikatüristler ile bir araya geldi. Belçika ve Mısır’dan 3 karikatüristin yanı sıra ülkenin çeşitli illerinden Eskişehir’e gelerek toplantıya katılan karikatüristler, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de “Karikatür Müzeleri Sergisi” isimli sergiyi de açtı. Sergi açılışının ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden konuk sanatçılar, kendisini sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden ötürü tebrik etti. Ziyarete ilişkin bilgiler veren Vicdan Özer, “Yerli ve yabancı karikatürist dostlarımız ile Eskişehir’de buluştuk. Toplantımızın ardından konuklarımız Eskişehir’i gezdiler ve Tepebaşı Belediyesi’nin sanat çalışmalarını yerinde gördüler. Çalışmalardan etkilenen konuklarımız Başkan Ataç ile tanışmak istediler ve kendisini sanata yönelik destekleri için tebrik ettiler” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da karikatür sanatının toplum açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.


Öte yandan Atila Özer Müze Evi tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergilenen “Karikatür Müzeleri Sergisi” 19 Eylül Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:54
  1. sanat
  2. sergi

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