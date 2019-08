Başkan Altay’dan yanan silah fabrikasında inceleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yangında zarar gören Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, üretimin devam etmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesinin Huğlu Mahallesinde yangında zarar gören silah fabrikasında incelemede bulundu. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatif Başkanı Naci Tanık ve yönetim kurulu üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altay, yangının ilk haber alındığı andan itibaren bölgedeki 22 araç, 50’den fazla personel ve talep üzerine gönderilen 3 helikopterle müdahale edildiğini ifade ederek, maddi hasarla ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Başkan Altay, “Elhamdülillah can kaybı yaşanmadı. Huğlu, bölgemizde üreten ve bunu bir kooperatif mantığıyla bir araya gelerek yürüten önemli bir markamız. Sadece Türkiye’de değil, dünyaca bilinen bir markamız. Onun için imalatın devam etmesi için her türlü desteği veriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yangının söndürülmesi için can siperane çalışmalara destek veren vatandaşlarımıza ve yangının ilk anından itibaren canını tehlikeye atarak görevine yerine getiren itfaiye personelimize teşekkür ediyoruz. Önemli olan sürecin bir an önce tamamlanarak imalatın devam etmesi. Büyükşehir olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticinin her zaman yanındayız. Yangının sorunlarının giderilmesi ve diğer tedbirlerin alınması konusunda da hemen çalışmaya başladık” dedi.

Huğlu Kooperatif Başkanı Naci Tanık da yangının söndürülmesinde yardımcı olan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün kurumlara teşekkür ederken, Huğlu’nun güçlenerek devam edeceğini dile getirdi.