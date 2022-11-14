Başkan Altay: “Akyokuş Kasrı Yeniden Konya’nın Cazibe Merkezi Olacak”

Erdoğan Gül

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak ve mimarisiyle şehrin siluetine etki edecek Akyokuş Kasrı tüm hızıyla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş bölgesinde yapımı devam eden Akyokuş Kasrı’nın inşaatında incelemelerde bulundu.

“Türkiye için önemli bir eser olacak”

Konya’nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Akyokuş’taki inşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Altay, “Buradaki restoran artık Konya’mıza hizmet edemez hale gelmişti. Şimdi Konya’ya örnek, mimarisiyle tüm Türkiye için önemli bir eser olacak Akyokuş Kasrı’mızın inşaatı sürüyor. 11 bin 500 metrekare alanda; restoran alanlarımız, kafeteryalarımız, çocuk alanları ve çevre düzeniyle Konya’nın tekrar yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.” diye konuştu.

“Konya'nın siluetine de etki etmiş olacak”

Konya’nın her yerinden gözükebilecek güzel bir mimariyle Akyokuş Kasrı’nı inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, “Böylece Konya’nın siluetine de etki etmiş olacak. İnşallah bahar aylarıyla birlikte bitireceğimiz bina tüm Konya’ya ve şehrimize gelen tüm misafirlerimize hizmet etmeye devam edecek. Konya mutfağının en güzel örneklerini Akyokuş Restoranımızda bugüne kadar vermiştik. Bundan sonra da inşallah Konya’ya gelen tüm misafirlerimizi yenilenmiş binamızda, Akyokuş Kasrı’nda ağırlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 150 milyon liraya mal olacak. Şu ana kadar yüzde 50 aşmaya gelmiş durumdayız. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.