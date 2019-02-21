Başkan Alemdar mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstiklal Mahallesine misafir oldu.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve belediye meclis üyeleriyle birlikte İstiklal Mahallesine misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kahve toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı miting

“Milletimiz refaha kavuştu”

AK Parti’nin 2002 yılında iktidara geldiğini ve 17 yıl boyunca millete hizmet ettiğini hatırlatan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “İktidara geldiğimizde ülkemizin durumu iflas etmiş durumdaydı. Dış güçlerin sömürgesi halindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olarak ilk göreve geldiğinde devletin tüm kurumlarını hastalıklı yapıdan kurtararak milletimizi refaha kavuşturmuştur. İnşallah 31 Mart’ta da Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakalamış olduğu istikrar devam edecektir.” dedi.

“Cumhur İttifakı”

AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı’nın her zaman olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesinde yine tam kadroyla sahada olduğunu vurgulayan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz sonrasında milli bir mutabakat oluştuğunu ve bu mutabakat çerçevesinde seçim çalışmalarının Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştiğini hatırlattı.

“Hamurumuz samimiyet”

Göreve geldikleri 2009’dan bu güne gönüllere dokunma gayretiyle hizmet ürettiklerine de değinen Başkan Alemdar, “Biz hizmet etmek için varız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi hizmet işi gönül işi. Bu düşünceyle hareket ederek birlik ve beraberliğimizin hamuru olan samimiyetle, belediyecilik hizmetlerimizin temelini oluşturduk. Serdivan’da belediye başkanlığını hemşehrilerimizle birlikte yaptık. Sevincimizi de, kederimizi de birlikte paylaştık. Milletimizin ve devletimizin bekası için kurulmuş olan Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun şekilde hareket ederek çalışmalarımızı en güzel şekilde sürdüreceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı’yla kazanan yine hemşehrilerimiz olacaktır” diye konuştu.