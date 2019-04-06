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Başkan Akay: "Kayseri Şeker sektörün, Turhal Şeker özelleştirmenin yüz akı"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker Fabrikasının sektörün, Turhal Şeker Fabrikasının ise özelleştirmenin yüz akı olduğunu söyledi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:03
Başkan Akay: "Kayseri Şeker sektörün, Turhal Şeker özelleştirmenin yüz akı"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker Fabrikasının sektörün, Turhal Şeker Fabrikasının ise özelleştirmenin yüz akı olduğunu söyledi.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yeni kota hesaplamasında kendilerine ilave kota düştüğü takdirde çiftçilerin üretme potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Talep konusunda bizim açımızdan bir problem yok, her zaman yüksek seviyelerde seyir ediyor. Ama belli bir sınır içerisinde olması gerekiyor, kota ile sınırlıyız. Bu yüzden dikkat etmek durumundayız. Serbest bırakacak olsak çiftçimiz şuandaki üretimimizin belki hemen hemen yüzde 50 fazlasını üretecek bir potansiyele sahip. Ama maalesef bu kotaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kotanın arttırılması her zaman talep ettiğimiz bir konu. Ama Türkiye’de 2 milyon 700 bin ton şeker kotası tespit ediliyor Şeker Dairesi tarafından. Bunun yüzde 2 buçuğu nişasta bazlı şekere verilmiş durumda, geri kalan yüzde 97 buçuğu da şeker pancarından şeker üreten çiftçiler tarafından üretilen bir şeker. Dolayısıyla bu çerçevede tabi kotalar bir şekilde hesaplanıyor ve yeniden eksik olanlar dağıtılıyor. Bu dağıtımlar öncelikle kamu kuruluşu dikkate alınıyor. Türk Şeker’in fabrikaları öncelikli olarak değerlendiriliyor. Onun için bize maalesef yeni kota hesaplamasında ilave bir kota düşmedi, düşerse bizim üretme gücümüz var" dedi.



"Kayseri Şeker imkan olduğu takdirde 600 bin ton üretme potansiyeline sahip"


Kayseri Şeker, Boğazlıyan Şeker ve Turhal Şeker Fabrikalarının toplam 430 bin ton kotası olduğunu, imkan verildiği takdirde Kayseri Şeker Fabrikası’nın 600 bin ton şeker üretme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Başkan Akay; “Şuandaki 3 fabrikamızda toplam 430 bin ton şeker kotamız var. Kayseri Şeker imkan olduğu takdirde rahatlıkla 600 bin ton şeker üretme potansiyeline sahip. Ama Türkiye’de bu işler kanunlar tarafından belirleniyor ve onlar çerçevesin de hesaplamalar yapılıyor. Onun için bunlara uymak durumunda kalıyoruz. Özelleştirmenin gerçekten yüz akı Turhal Şeker Fabrikası. Başarıyla üretimi tamamladı, Turhalbölgesinde tekrardan çiftçilerimizden taahhütler alındı, sözleşmeler gerçekleşti. Oranın kotası çerçevesinde çiftçilerimiz yoğun bir talepte bulunmasına rağmen sınırlandırmak durumunda kalıyoruz. Ama oranın da yüksek bir potansiyeli var, çiftçimiz orada önemli eksikliklerle karşılaşmış şimdiye kadar. Özellikle makineleşme konusunda ciddi eksiklikler var, bunların hepsini giderecek şekilde tespit ve değerlendirmeler yapıyoruz ve tüm ihtiyaçları karşılıyoruz. İlk planda ihtiyacını karşılayacağımız husus pancarı topraktan temizleme ve yükleme makinesi, ilk planda o ihtiyacı karşılayacağız. Bu makine çiftçimizin işini oldukça kolaylaştırıyor ve masrafını da düşürüyor. Erozyona ve toprakların korunmasına da çok ciddi katkı sağlıyor. Bizim bu işin üstünde durmamızdaki en önemli etken bu toprağın korunuyor olması. Çiftçimiz 25 tonluk kamyonu elini değmeden 5 dakika da yükletiyor, cebinden para çıkmıyor. O yüzden çiftçiler açısından da önemli bir avantajdır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Kayseri Şeker Fabrikası’nın sektörün, Turhal Şeker Fabrikası’nın da özelleştirmenin yüz akı olduğunun altını çizen Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Turhal bölgesi çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için bölge ve şube müdürlüklerimiz bünyesinde küçük tarım marketleri oluştu ilk planda hemen çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için. Ayrıca yine o bölgede pancar bedelleri Ocak ayı içerisinde ödendi. Biz oraya ekim faaliyeti için gittik, şaşkınlıkla karşılaştık. Çiftçimiz bir şaşkınlık içerisindeydi. Biz de sorduk ’neden bu şaşkınlık?’ diye. Böyle bir şeye alışkın olmadıklarını söylediler. Bir kurumun başkanı, yönetim kurulu, genel müdürü gibi bütün yetkililer gelip tarlada çiftçiyle birlikte pancar ekecekler, sofraya oturup beraber kahvaltı yapacaklar gibi şeylere alışkın olmadıklarını söylediler. Biz bu işleri çiftçiyle iç içe yaparak başarılı olduk, bundan sonra da aynı anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Turhal Şeker fabrikası özelleşmenin yüz akı olmaya devam edecek, Kayseri Şeker Fabrikası sektörün yüz akı olmaya devam edecek."

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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