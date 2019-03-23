Başkan adayı Ulusoy’dan gençlere doğum günü sürprizi AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, gençlerin evlerine elinde pasta ile çat kapı giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Avcılar’da bugün doğum günü olan gençlere AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy sürpriz ziyarette bulundu. Gençler kapılarında elinde doğum günü pastası ile Ulusoy’u görünce şaşırdı. Ulusoy, doğum günlerini tek tek kutladığı gençler için hazırladığı projelerinden de bahsetti.

Ulusoy’un sürpriz yaptığı gençlerden Aysun Karaş, çok şaşırdığını belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

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