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Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel olacak”

65.

22 Şubat 2019 Cuma 13:42
Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel olacak”

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimleri için uzun zamandır üzerinde çalıştığı projelerini yarın açıklayacak.


65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay’ın da katılacağı Proje Tanıtım Töreninde, tüm projelerini kamuoyu ile paylaşacak. 18 Temmuz Spor Salonunda Cumartesi 15.00’da yapılacak olan lansmanda Özlü, tüm projelerini tek tek anlatacak.


Yaklaşık 3 aydır projeler üzerinde büyük bir titizlik ve gizlilik ile çalışan ve son şeklini veren Özlü “Yarın tüm projelerimizi açıklıyoruz. Proje tanıtım törenimize Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’da katılacak. Açıklayacağımız projelerin tamamını hayata geçireceğiz. Her zaman dediğimiz gibi Düzce’de hiçbir şey eskisi olmayacak. Düzce bizim evimiz diyoruz, evimizin ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlara yönelik proje hazırladık. Düzce çok güzel olacak” dedi.


Özlü, ayrıca yarın yapılacak olan proje tanıtım toplantısına tüm Düzcelileri davet etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:42
  1. bilim

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