0553 313 94 23

Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda vatandaşları ağırlıyor

Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 10:50
Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda vatandaşları ağırlıyor

Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.


31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Genel Merkezi tarafından Karaköprü Belediye Başkanı Adaylığına tekrar seçilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.


Esnaf ziyaretleri, ev ve mahalle toplantılarında vatandaşlarla buluşarak seçimler için destek isteyen Baydilli, seçim bürosunu ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlara ziyaretleri ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Baydilli, bu güçle 31 Mart’ta zaferle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.


Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı konuşmada, “31 Mart seçimleri için AK Parti Genel Merkezimiz Karaköprü’de 3 buçuk yıldır yaptığımız hizmetleri göz önüne alarak bu görevi tekrar bize verdi. Görevde olduğum sürece özveriyle hizmet ettiğim Karaköprü’ye tekrar hizmet etme imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum.Hizmetin devamı ve daha iyi hizmetlerin gelmesi için inşallah 31 Mart’ta sizlerin büyük desteğiyle tekrar göreve geleceğiz. Biliyorum ki bundan sonra işim daha zordur, yüküm daha da ağırdır. Ancak ilçemizdeki vatandaşlarımızın desteğiyle bu yükün altından kalkıp ilçemize hizmetin en iyisini getireceğimize yürekten inanıyorum. Seçim büromuz sizin yerinizdir ve her zaman kapımız sizlere açıktır. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli, seçim bürosunu ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:50
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Depoları boşaltıyoruz, stokları eritiyoruz" kampanyası uzadı
    1. "Depoları boşaltıyoruz, stokları..
    2. Antalya Bisiklet Turu
    3. YHT kazazedelerinden Ankara..
    4. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    5. CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi
    6. Hollanda’da camiye saldıranların..
    7. Başkan Adayı Baydilli seçim bürosunda..
    8. Başkan Büyükkılıç, "Esnafımızın kadir..
    9. Diyanet DİB personel alımı ön başvuru..
    10. Akhisarlı çiftçilere budama eğitimi..
    11. Vatandaşları dolandıran sahte avukat..
    12. Diş çürükleri ölümcül olabiliyor
    13. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    14. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    15. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    16. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    17. Bakan açıkladı: O borçlar..
    18. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    19. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    20. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    21. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    22. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    23. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    24. Siber polisi banka müşterilerini..
    25. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    26. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    27. Soylu: Ülkelerinin duymaktan bile..
    28. TCMB'den döviz depo ihalesi
    29. Sektörel güven endeksleri açıkladı
    30. Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...