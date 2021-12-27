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Spor Başkan açıkladı: Transferi rüyasında görür
Spor

Başkan açıkladı: Transferi rüyasında görür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür. Paylaşımlarını yakaladık' diyerek oyuncunun transferini veto ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 12:34:00 -
Başkan açıkladı: Transferi rüyasında görür

Süper Lig lideri Trabzonspor ile adı son dönemde sıkça anılan Caner Erkin, taraftarların tepki göstermesinden sonra sosyal medyadan 2010-2011 sezonuna ait ve Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarını silmişti.

Ancak Başkan Ahmet Ağaolu, "Caner Erkin Trabzonspor'u rüyasında görür. Paylaşımlarını yakaladık" diyerek oyuncunun transferini veto ettiği iddia edildi.

Caner Eekin'i sildiği paylaşımlar bile kurtaramadı. Caner'in Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. (Takvim)

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