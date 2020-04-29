  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkale Belediyesinden ücretsiz maske dağıtımı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 15 bin adet maske dağıtıldı.

2020-04-29 10:28:53 -
Başkale Belediyesinden ücretsiz maske dağıtımı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 15 bin adet maske dağıtıldı.


Korona virüs salgınından vatandaşların zarar görmemesi için birçok başlıkta hizmetlerini sürdüren Başkale Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnafa 15 bin adet maske dağıtımı yapıldı. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlara ve esnafa maske dağıtan Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ve trafik polisleri, salgına karşı uyarı ve bilgilendirmeler yaptı. Vatandaşlar ve esnaf, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve çalışanlara teşekkür etti.


Başkale Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçedeki vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan kurumlara ve meslek odalarına da maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı