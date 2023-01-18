Başını açan yazardan skandal sözler! Sende hiç mi utanma yok? Gözüne dizine dursun

Daha düne kadar AK Parti'nin icraatlarını elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Elif Çakır, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Ahmet Davutoğlu'nun saflarına katılıp başörtüsünü de çıkaran Çakır, AK Parti ile birlikte olağanüstü bir atılım yaptığı pek çok ülke tarafından da itiraf edilen Türkiye'nin "bir arpa boyu yol alamadığını" iddia etti.

İşte Çakır'ın Karar gazetesindeki "Gözüne dizine dursun" dedirten o pespaye yazısının ilgili bölümü:

"(...) Erdoğan “bir geminin altı kaptanı olmaz” diyor. Doğru Altılı Masa da bir geminin altı kaptanı olacak demiyor, kaptan istişare edecek diyor.

Türkiye beş yıldır bütün yetkilerin tek elde toplandığı, imza ve karar yetkisinin tek kişide olduğu “tek kişilik hükümet” sistemiyle yönetiliyor. Erdoğan’ın ifadesiyle “gemide beş yıldır tek kaptan” var. Gemiyi nereye isterse oraya sürdü, kimse de sesini çıkaramadı. Çünkü tek yetkili ol ve CB hükümet sistemine göre olağanüstü yetkilere sahip ve hesap sorulamaz makamda.

Ne oldu peki?

Gemi ne durumda, kaptan gemiyi nereye götürdü?

“Tek adam” yönetiminin ülkeyi 5 yılda ne hale getirdiğini bütün ülke gördü.

(...) Yüz yıl önce Meclis’ten otoriterleşmeye yol açıyor diyerek reddedilen, Atatürk’ün sahip olamadığı yetkiye bugün Erdoğan sahip. Ve Meclis’i kendi siyasi çıkarı feshederek ülkeyi seçime götürecek. Çünkü öyle istiyor, ülkeyle alakalı bütün kararları kimseye sormadan, danışmadan, hesap vermeden yönetebileceği yetkilere yasal olarak sahip. Ülkenin ne durumda olduğu da ortada.

Ve şimdi Altılı Masa’nın ‘ortak yönetim’ modelini eleştiriyor “Böyle memleket mi yönetilir” diye soruyor?

(...) Tek adam yönetiminin ülkeyi ne hale getirdiği ortada. Bütün yetkilerin tek elde toplayan bir hükümet modelinin bedelini ülke olarak ağır ödüyoruz. Bu ağır maliyetten etkilenmeyen hiçbir kesim kalmadı. (...)

‘Bir arpa boyu yol alamamış bir ülkenin vatandaşı olarak istiyorum: Tek adamın dehasındansa kusurlu bir meclis ve Meclis’e karşı sorumlu, istişareye dayalı bir hükümet tarafından yönetilmek istiyorum."