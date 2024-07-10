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Yerel Başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
Yerel

Başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 11:09:00 -
Başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Ankara’da cadde üzerinde yürürken aniden rahatsızlanarak yere düşmesi sonucu başı kanayan kadına o esnada yoldan geçen hemşire müdahale etti.

Elmadağ’da yolda yürüyen bir kadın rahatsızlığı sebebiyle dengesini kaybederek yere düşünce başı kanamaya başladı. Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen hemşire Emel Yıldırım yaptı. Müdahale ettiği sırada vatandaşlara uyarıda bulunan Yıldırım, hastaya herhangi bir yanlış müdahalede bulunulmasının da önüne geçti. Ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmayan hemşirenin duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından taktir edildi. Rahatsızlanan kadın ise Elmadağ Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

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