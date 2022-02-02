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Gündem Başında nöbet tutuluyor... İstanbul'da gece yarısı gizemli kazı!
Gündem

Başında nöbet tutuluyor... İstanbul'da gece yarısı gizemli kazı!

Büyükçekmece'de polis, boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan incelemeler gece boyunca devam etti. Arazide nöbet tutan polis ekipleri devriye gezmeyi sürdürürken sabaha karşı tekrar arama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 09:09:00 -
Başında nöbet tutuluyor... İstanbul'da gece yarısı gizemli kazı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi.

Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

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