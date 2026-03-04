Başına taşla vurup altınları çalındı! Hırsız komşusu çıktı!

Olay, 1 Ocak tarihinde Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Tabiye Oy’u kümesin önünde baygın halde bulan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesinin üzerindeki altınlardan bazılarının eksik olduğunu fark eden oğlu, durumu polis ekipleriyle paylaştı. İlk belirlemelere göre kadının altınları için darp edildiği anlaşılmıştı.

Olay üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kamera incelenmeleri sonucunda olayın şüphelisinin Oy’un komşusu olan Y.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, 3 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada olayı gerçekleştirildiği anda giyindiği mont ve ayakkabı ile işyerinde yapılan araştırmadaysa yaşlı kadından çaldığı; 2 adet bilezik, 1 adet yüzük ve 1 adet sarı renkli kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.