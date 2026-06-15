“Başıboş sokak yahudisi” Batı Yaka’da terör estiriyor
Filistin topraklarını gasbeden başıboş israilliler, işgal altındaki Batı Yaka’nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde, biri uluslararası bir medya kuruluşuna ait toplam 4 araca saldırarak kullanılamaz hale getirdi.
İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde bulunan El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde CNN’e ait bir basın aracı ile Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi.
Yerleşimcilerin, araçların lastiklerini patlattığı, camlarını taşla kırdığı ve arabaları kullanılamaz hale getirdiği görüldü.
Olay sırasında CNN televizyonu ekibinin araç içinde bulunmadığı, ekip üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.