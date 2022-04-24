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Dünya Başıboş leopar korku saçtı
Dünya

Başıboş leopar korku saçtı

İran'ın Kaimşehr kentinde görülen başıboş leopar etraftakilere korku dolu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:12:00 -
Başıboş leopar korku saçtı

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Kaimşehr kentinde başıboş leopar korku saçtı.

Arab, leoparın etraftaki insanların korku ve telaşla bağrışmaları sonrasında bulunduğu yerden kaçarak bir evin bahçesine gizlendiğini aktardı.

Sosyal medyada, leoparın Kaimşehr sokaklarında oradan oraya koştuğu ve insanların kaçıştığı görüntüler yer aldı.

İranlı yetkili Arab, "Çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik uğraşı sonrasında leopar, Kaimşehr tren yolu yakınlarındaki bir bahçede uyuşturucu iğneyle bayıltılarak yakalandı." dedi.

Yakalama esnasında 2 polisin yaralandığını dile getiren Arab, leoparın Sari Yaban Hayatı Koruma Alanı'na götürüldüğünü belirtti.

Arab, leoparın nereden geldiğine dair bilgi vermedi.

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