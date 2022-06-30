Başıboş köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf bebek kuduzdan hayatını kaybetti! "Daha kaç çocuk feda etmemiz gerekiyor!"

Nurullah Alpay yeniakit.com.tr

Başıboş köpek sorunu tehlike saçmaya devam ediyor. Sokaklarda adeta terör estiren başıboş köpekler; trafik kazası, ölümcül hastalıklar ve ağır yaralamalar nedeniyle ölümlere yol açıyor.

Her gün yeni bir saldırı haberinin geldiği ülkemizde, başıboş köpeklerin son kurbanı 2 yaşındaki bebek Ali Asaf Aktekin oldu.

Minik Ali Asaf balkondayken başıboş köpek çetesinin saldırısına uğradı

Başıboş sokak köpeği sorunu bu kez de Ağrı'da yaşandı.

Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde 2 yaşındaki Ali Asaf Aktekin, evlerinin balkonunda otururken başıboş köpek çetesinin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan minik bebek, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15 gün sonra garip hareketler sergilemeye başladı

Ali Asaf bebek, dikiş atılıp ve kuduz aşısı vurularak evine gönderildi. 15 gün sonra garip hareketler sergilemeye başlayan minik Asaf, tekrar hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon’a, sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ali Asaf bebeğin cenazesi, Akdilek köyünde toprağa verildi.

Aynı gün aynı köpekler 5 yaşındaki Nehir'e de saldırdı

Diğer taraftan aynı gün aynı yerde yine aynı başıboş köpeklerin Asaf ile amca çocuğu olan Nehir Aktekin'e de saldırdı. Hafif yaralanan 5 yaşındaki küçük Nehir, Trabzon'da tedavi altına alındı.

Güvenli Sokaklar Derneği olayın aslını açıkladı: Minik çocuk Kuduzdan vefat etti

9 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar'ın başıboş köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından "Başka çocuklar ölmesin" diyerek Güvenli Sokaklar Derneği'ni gönüllüler ile birlikte kuran ve başkanlığını yapan Murat Pınar, Yeni Akit'e açıklamalarda bulundu.

"Çocuk sokakta değil balkonda"

Ali Asaf Aktekin'in babası Yıldırım Aktekin'e ulaştığını belirten Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Dün gece ben bu saldırıyı 1.30'da duydum. Pazar günü vefat etmiş. Sabah da babasına ulaştım, kendisini aradım, durumu kendisinden öğrendim. Çocuk sokakta oynamıyormuş, annesiyle balkonda oturuyorlarmış. Bir de kız çocuk var, biraz büyük. Kız çocuğu ağlayınca annesi içeriye, eve giriyor. Asaf balkonda kalıyor. Evleri de sokaktan 1-1,5 metre yükseklikte. Yüksek giriş diye tabir ettiğimiz seviyede. Balkondan da direk bahçeye inen merdiven varmış. Başıboş sokak köpeği merdivenlerden çıkıyor, çocuğa saldırıyor. Boynunda ısırıyor. Onun çığlığına anne geri koşuyor. Etraftaki biri amcası olmak üzere birkaç kişi koşuyor. Köpek bırakıp kaçıyor ama çocuğa büyük zarar görüyor. Alelacele hastaneye götürüyorlar." ifadelerinde bulundu.

"Cumartesi günü garip garip hareketler sergilemeye başlamış"

"Hastanede sadece dikiş atıyorlar. Kuduz aşısı yapıp bir şeyi yok diye gönderiyorlar." diye konuşan Pınar, çocuğun üçüncü kuduz aşısından sonra fenalaştığını belirtti.

Çocuğun Cumartesi günü garip hareketler sergilediğini aktaran Pınar, "Ondan sonraki süreçte üçüncü kuduz aşısından sonra geçtiğimiz cumartesine kadar bir şeyi yokmuş. Cumartesi günü çocuk hareketlerini kaybetmeye başlamış. Garip garip hareketler yapmaya başlamış. Hastaneye götürüyorlar ama artık çok geç kalınmış. Cumartesi gecesi çocuk hayatını kaybediyor. Pazar günü de defnediyorlar." dedi.

"Doktorlar kuduzdan öldüğünü söylemiş"

Ali Asaf bebeğin ölüm nedeninin kuduz olduğunu kaydeden Pınar, "Babası da Milas'ta çalışıyormuş. Çocuğun vefatının ertesi günü yetişiyor. Hastanenin ölüm sebebine ne dediğini babasına sordum, doktorlar kuduzdan öldüğünü söylemiş." dedi.

"Henüz karantina yok ama herkesi aşılamışlar"

Temasta bulunanların aşılandığını belirten Murat Pınar, aileden temasta bulunanların listesinin alındığını söyledi. Henüz karantina kararının alınmadığını kaydeden Pınar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de annesinden son 15 gündür eve giden gelenlerin temaslı isim listesini istemişler. Evdeki bütün çocukları, mahalledeki eve gelen giden çocukları, akrabaları aşılamışlar. Aşı kartlarını falan çıkartmışlar. Henüz bir karantina yok. Adli tıptan büyük ihtimal rapor bekliyorlar. Ama bütün herkese kuduz aşı yapmışlar."

Aynı köpek çetesi toplamda 3 çocuğa saldırmış

25-30 tane köpeğin bulunduğu bir çetenin aynı mahallede 3 çocuğa saldırdığını aktaran Murat Pınar, Nehir Aktekin'in babasına ulaştığını belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Onun haricinde Nehir'in babasını da aradım. Zaten bunların babaları amca çocuğu. Nehir'e de aynı gün saldırıyorlar. Aynı mahallede aynı köpekler saldırıyor. 25-30 tane köpek sürüsü varmış. Aslında 3 çocuğa saldırı var. Üçüncü çocuğun kim olduğuna daha ulaşamadım. 2 yaralı 1 vefat var.

"Nehir'in psikolojisi iyi değil, travma yaşıyor"

"Nehir'in tedavisi Trabzon'da devam ediyor. Babasının adı Şakir. Onun durumu iyiymiş ama psikolojik olarak büyük sıkıntılar yaşıyormuş çocuk. Orada da hastane bahçesinde köpekler varmış. Uyurken sesini duyduğu zaman travma yaşıyormuş. 5 yaşındaymış çocuğumuz. Psikolojik olarak durumu iyi değilmiş."

"Patnos'ta ziyarete gideceğim"

"Elimizden ne gelirse yapacağım. Gerekirse Patnos'a gideceğim. Hem Asaf'ın babası Yıldırım Bey'i hem de Nehir'in babası Şakir Bey'i ziyaret edeceğim. Gerçekten çok üzücü."

Devlete ve hükümete çözüm için çağrıda bulundu: Kaç çocuk feda etmemiz gerekiyor!

Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, ayrıca devlete ve hükümete de seslenerek çözüm çağrısında bulundu. Devletin daha fazla bu durumu görmezden gelemeyeceğini vurgulayan Pınar, şunlar söyledi:

"Ben kızım Mahra Melin'i kaybettikten sonra söz verdim başka çocuklara zarar gelmesin diye ama devlet kör sağır dilsiz gibi 3 maymunu oynuyor. Biz uğraştıkça onlar gözlerini kapatıyorlar. Ama kaç çocuk kurban etmemiz lazım. Adetini versinler, biz ona göre hareket edelim. O güne kadar susalım.

"Başıboş köpeklerin toplanıp barınaklara konulmasını istiyoruz"

Devletimiz artık ayağa kalkıp başıboş köpeklerin hepsini toplayıp barınaklara koymasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Güvenli Sokaklar Derneği olarak onun haricinde başka hiçbir derdimiz yok. Ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

"Aynı acıyı yaşayan bir baba ile konuşmak çok zor"

Dün 1.30'dan beri uyumuyorum. Ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim? Aynı acıyı yaşayan bir baba ile konuşmak çok zor. Eşim de annesiyle görüştü. Gerçekten inanılmaz bir acı. Bir köpek uğruna bir evlat kaybetmek yaşanabilecek en kötü şey. Rabbim kimseye vermesin böyle bir acı. Devletimizden bir an evvel çözüm istiyoruz. Bunu artık duymaları lazım. Uyanmaları lazım. Kalkıp hemen bunu halledin demesi lazım."

"Cumhurbaşkanımızın sözünün dinlenmemesini hazmedemiyorum"

"Vermiş olduğu "Sokakta başıboş köpek olmaz, köpeklerin hepsini toplayın" talimatına rağmen belediyelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün dinlenmemesini de hazmedemiyorum."

Batılı ülkeler, kuduz riski nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmıştı

Başta İngiltere ve ABD olmak üzere Batılı birçok ülke, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarını başıboş köpek saldırılarına karşı uyarmıştı. Yayınlanan açıklamalarda, kuduz riskine karşı önlem alınması tavsiyesi verilmişti.